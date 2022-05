Dove Cameron, la actriz de ‘Los descendientes’, entre lágrimas: “No se me permite ser tal como soy”

“Identidad vs yo !!! depresión y disforia. El yo es alguien que siento que siempre he conocido profundamente, alguien a quien amo y protejo profundamente, como mi propio hijo, conozco a este yo y somos muy cercanos”. Estas primeras palabras de un extenso texto ya nos dejaba claro que Dove Cameron ha entrado en modo reflexivo.

Y si sus palabras han llamado la atención, más lo han hecho las fotografías que acompañan al texto en las que podemos verla con la cara lavada y llorosa. No es la cara perfecta a la que nos tiene acostumbrados.

“Para mí, la identidad y el yo siempre han sido diametralmente opuestos, y solo ha habido espacio para que uno a la vez ocupe mi vida. Nunca he sido capaz de hacer que se tomen de la mano, y me doy cuenta a medida que envejezco, de que es porque tengo una creencia profunda de que quien soy, está mal, no se me permite ser tal como soy, no estoy destinada a serlo. Siento que debo ser otra cosa para que me permitan estar aquí. Y realmente quiero estar aquí con vosotros”, continuaba explicando.

La popular actriz que muchos tienen presente por la saga de Los descendientes, parece que se ha tomado este tema muy en serio: “La mayoría de los días, me siento atraída hacia ninguna identidad en absoluto, me siento más natural, como algo imperceptible para mí misma, una energía y una presencia. No sé si alguna vez podré vivir así, si alguna vez encontraré un ritmo en este trabajo donde la percepción es uno de los pilares fundamentales. Hasta ahora, el yo y la identidad parecen dañarse mutuamente, en mi experiencia personal. Lo estoy sintiendo y si tú también lo sientes, podemos hacerlo juntos. Cuanto más vivo, más me doy cuenta de que estos diálogos internos son bastante universales”.

Reivindicación común

Una reflexión con la que muchos se han sentido identificados y es que cada vez hay más gente que apoya esa idea de poder ser quienes son y no quienes los demás quieren que sea. “❤️‍ lo único que tengo muy claro es que me interesa una vida libre de mí misma. Más fácil en la teoría que en la práctica, pero estamos haciendo espacio. ❤️‍”, añadía.

Denuncia que en redes sociales no se ha podido mostrar como es ella realmente, pero cree que puede ser también en redes donde encuentre la manera de hacerlo.

“Empiezo a tener la esperanza de que la plataforma pública en la que me ha resultado difícil aprender a ocupar un espacio como yo, pueda ser en realidad el conducto para el cambio/apoyo mutuo/exploración/seguridad. Hay espacio para que hablemos de las cosas que nos aterrorizan/no se pueden comercializar a gran escala, y que no se pueden criticar fácilmente. Tal vez los espacios menos humanos puedan convertirse en los más humanos, si así lo queremos, y entre todos podemos dejar que los demás ocupen un poco más de espacio. Os quiero”, terminaba compartiendo como deseo de un cambio en lo que son las redes sociales.