Natalia Sánchez logra lo que muchas madres querrían: “Mi primer fin de semana de ocio sola, sin peques”

Desde que Natalia Sánchez se convirtió en madre, ha ido compartiendo todos sus descubrimientos, fracasos, avances y, en general, todo lo que le ha ido aportando esta faceta y siempre abogando por una maternidad real, alejada de la idealización en la que caen algunos.

De ahí que haya querido compartir un paso importante que ha dado esta semana. “Todavía no me lo creo ¡Acabo de volver de mi primer fin de semana de ocio SOLA! Sí, sí…¡Sin peques!🎉¡Por fin lo he conseguido! El viernes dejé a los peques en casa con @marc_clotet y ¡de boda a Menorca!”, anunciaba feliz por el logro conseguido.

Tener dos niños pequeños en casa limita la vida social, bien lo saben los que han decidido formar una familia. Desde luego, ha sido el caso de Natalia que, por eso, poder ir de boda con sus amigas ha supuesto todo un logro que ha querido compartir con sus seguidores.

Sentimientos encontrados

“En alguna ocasión, en estos últimos 3 años y medio, desde que soy madre, se había presentado la oportunidad de irme de viaje sola, pero reconozco que, hasta ahora, no me había sentido capaz… No sé… No me veía. Pero ¡POR FIN ha llegado el momento!”, confesaba.

Una sensación que le habrá resultado familiar a más de una. “Hasta ahora, siempre había necesitado la ‘excusa’ del trabajo para dejar a los peques, pero, por primera vez, lo he hecho por mí, porque me APETECÍA! No puedo decir que, a ratitos, no me haya inundado ‘la culpa’ por dejar a los peques sin su madre, pero, rápidamente me he dicho a mí misma: ‘Nata, están bien, están con su padre, están felices y tú… ¡TÚ TAMBIÉN!’”, reconocía sobre los sentimientos encontrados de una madre primeriza en estos temas.

“He conseguido desconectar y me siento ‘distinta’ a cuando me marché y es que, siento, que he soltado un poco ‘la cuerda’ con los peques… Ese ‘cordón umbilical invisible’ que nos une y que, a veces, me sobrecarga. Siento que he soltado lastre y vuelvo con las pilas cargadas para la vorágine de cenas, bañeras, madrugones, cole, teta, siesta, fiebre, mocos, berrinches, llantos y risas…Para todo eso ¡y para mucho más! A veces, viene bien coger aire…”, reconocía sobre lo que ha sido un chute de energía para ella.

“Ha sido un finde increíble! He disfrutado de #Menorca, de mis amigas, he paseado, he comido ensaimada, he descansado y, a pesar de ir ‘pegada a un sacaleches’ todo el día, HE CONSEGUIDO DORMIR casi 5 horas del tirón!🙆‍♀️😍🎉¡Ni me lo creo!”, relataba.

Pilas cargadas

Pero ha sido una escapada fugaz. “Vuelvo a casa con toda la energía para afrontar esta súper semana de trabajo intenso que me espera y con las pilas cargadas!”, aseguraba.

Y no ha querido despedirse sin compartir una reflexión: “PD: Qué importante es poder dedicarnos tiempo a solas y COGER AIRE… Os prometo que, después de este viaje, ¡soy otra!”.

Ah, y no ha querido reconocer que esto ha sido posible gracias a su marido. “PD2: Gracias a @marc_clotet por encargarte de TODO en mi ausencia, por querer que disfrute, que desconecte (y por contestar, al momento, a cada whatsapp y cada llamada de ‘madre pesada’😂🙋‍♀️)…De verdad…Eres el mejor compañero de viaje y el mejor padre que se puede tener…”, terminaba.

Seguro que más de una con bebé en casa se está empezando a replantear ciertas cosas.