La cita más sosa de 'First Dates' que no tuvo ni magia

Un programa más de First Dates en el que los concursantes acuden con la ilusión de encontrar el amor. Anoche el restaurante de las citas más famoso de la televisión puso en marcha su cocina para atender a los ilusionados que hasta allí llegan. First Dates nos dejó anoche un par de frases para la historia y una cita que los seguidores del programa tildan de sosa. En el programa que emite Cuatro conocimos a dos solteros: Guillermo y Lucía.

Lo que más llamaba la atención de Lucía, una joven de 22 años, es su falta de fe en la humanidad y sobre todo en la gente de su edad. Así se lo ha hizo saber nada más llegar a su cita. Con este jarro de agua fría cualquiera se enfrenta a una velada romántica.

Sin embargo, Guillermo lo intentó. No le faltaron ganas para sacar temas de conversación con los que animar el encuentro que estaba siendo algo aburrido. Guillermo se guardaba un as bajo la manga literalmente. Es un mago y ante las cámaras y Carlos Sobera hizo un truco de magia ante el cuál el presentador solo pudo exclamar "la madre que me parió". Lucía sin embargo solo pudo decir "la magia es una gilipollez".

Estupefactos nos quedamos con ese pensamiento así como con lo que dijo Lucía en su presentación respecto a la gente joven: "Es tonta y solo piensan en el reggaeton, la moda, son egoístas y tratan a la gente horrible".

La pareja durante la cena habló un poco más pero poco más. Lucía tuvo que explicarle a su acompañante qué es la monogamia pues el joven mago no sabía su significado.

Viendo ahora mismo First Dates en Cuatro para reírme un rato y hay una pareja de muertos que encajarían perfectamente en un velatorio. 😂 — Pepe Le Pew (@PepeLePew_4) May 19, 2022

El mago se quedó con ganas de conocer más a Lucía. Según él se quedaron muchos temas en el tintero pero Lucía no quiso darle más oportunidades. La magia no le ha llegado y no ha sentido nada hacia el chico.

Ella esperaba citarse en el programa de Sobera con un streamer, Yoel Ramírez, el joven conocido en el mundillo de Youtube como @Folagor03 del que está enamorada y se encontró a un chico que hace trucos, pone voces, canta y baila claqué. A la cita le falto algún truco de magia para pasar al siguiente nivel.

No se hizo la magia y quién sabe si el destino les tiene preparado a estos jovenes algo mejor en lo que todo fluya con naturalidad.