Espantada épica en ‘First Dates’: una comensal huye despavorida de su cita nada más verla

Un día más First Dates ha vuelto cargado de nuevas historias, nuevos personajes y, sobre todo, de muchas ganas e ilusión por encontrar el amor. Sin embargo, el programa ha vuelto a sorpender y lo que parecía que no iba a ocurrir ha acabado sucediendo. No hemos hablado de finales felices entre los comensales, ni de noches de pasión, ni de anécdotas curiosas, más bien de una espantada en toda regla, donde una de las invitadas ha salido huyendo a toda prisa nada más ver a su cita.

Y es que en un programa como este puede pasar de todo. Lo que al principio ha parecido ser algo chistoso para Carlos Sobera, rápidamente se ha convertido en una fuga. Sí, ¡una huida! Esther, la comensal, que ha acudido al dating show de Cuatro dispuesta a todo, se ha llevado un gran fiasco. Su cara lo ha dicho todo y no ha podido evitar sorprenderse al descubrir a su cita. Tanto es así que no ha querido ni quitarse la blazer: “No es mi estilo. Me voy”.

Carlos, su cita, escogida por los especialistas del programa, la ha estado esperando con mucha ilusión. Minutos antes de este tenso encuentro, Carlos ha querido confesarle al presentador del magazine lo que le gustaría encontrar en una mujer: “Que quiera ser madre”. Sin embargo, esta no ha sido su única condición. “Quiero que sea alta, que pueda y quiera tener hijos y sí puede ser que tenga el carnet de conducir”, le ha comentado muy seriamente al presentador. Unos “peculiares” requisitos que han desatado la risa de Sobera, quien como ha podido le ha dedicado unas palabras. “Eres más raro que un perro verde”, le ha espetado el presentador.

Carlos, al ver por primera vez a Esther, ha querido conocer si cumplía su requisito, pero al enterarse que esta no tenía carnet ha tratado de mirarlo con otra perspectiva: “No quiere conducir. Quiere que le conduzcan”. Pero la cara de Esther ha anunciado que algo no ha salido como esperaba.

#FirstDates18M en una cita a ciegas te arriesgas a que no te guste nada más verlo. Pero tendrás que asumir a lo que vas y luego decir que no, digo yo, no sé — Maquillada (@Maquillada) May 18, 2022

Esther tiene que haber un mínimo de educación. Porque vas a cenar no a mantener relaciones sexuales. Te sientas a cenar, elegantemente y luego con mucha educación dices que no. 44 pa 49 #firstdates18m — Firifoso🌈⛪️🐕🇪🇸 (@Firifoso2) May 18, 2022

Carlos, muy ilusionado, ha decidido ponerse en pie para recibir a su cita. Sin embargo y para su sorpresa, Esther le ha frenado en seco y le ha comentado a Carlos Sobera que se quería ir. El presentador que no ha dado crédito a la situación ha tratado de convencerla y ella, de nuevo, se ha mostrado tajante: “No es mi estilo”. Pese a todos los intentos, Esther lo ha tenido muy claro y se ha marchado. No sin antes revelar a los micrófonos de First Dates una explicación más detallada de por qué ha salido huyendo a todo prisa: “Lo veo con un estilo muy rollo Pajares”.

Esta mujer no se sentó a cenar con el tío ese porque tenía Pinta Pajares ver para creer jajaja #FirstDates18M 🌹 pic.twitter.com/B8tEfiP99b — Ivan Garcia Calero (@IvanGarciaCale4) May 18, 2022

#FirstDates18M Lo que peor me sabe es que se han quedado las dos copas en la barra, que dolor. pic.twitter.com/XsOaMHZhM6 — 🅹🅾🅷🅽 🆂🅼🅸🆃🅷 😷 (@NoMePeguesMucho) May 18, 2022

Esperamos que Carlos y Esther tengan más suerte la próxima vez, aunque sea por separado. A lo mejor para entonces han rebajado sus exigencias o al contrario, las han duplicado.