Tini canta a la melancolía con su nueva canción, ‘Carne y Hueso’

Tini está imparable y vuelve a sacar música tan solo dos semanas después de lanzar su nuevo single. El 6 de mayo nos sorprendía con La Triple T, su particular reggaetón lento que sonará en todas las fiestas de este verano. Un tema muy urbano, que cuenta cómo superar una ruptura para pasarlo en grande después de ello. Fue acompañado con un videoclip ambientado en los años 2000 que fue muy bien recibido por sus fans y que, actualmente, cuenta con casi 10 millones de visualizaciones.

Después de la buena acogida, Tini no ha querido dejar pasar el tirón y ha estrenado Carne y Hueso, un tema muy distinto a La Triple T. Una balada muy íntima en la que la artista se abre por completo llorándole al recuerdo de una persona con la que ya no se tiene relación. “Tu fantasma está en mi cuarto, que yo le digo baby yo te extraño tanto. Eras mi amigo. A veces pienso que hay errores que son para hacerte mejores, pero este no es el caso, recuerda cuando me llores”.

Junto a Carne y Hueso, Tini ha lanzado un videoclip en el que quería transmitir los sentimientos de la canción. La artista canta el tema mientras va andando por una calle mojada, viendo a una pareja feliz, mientras ella está sufriendo por haber perdido a su gran amor. Un vídeo muy sencillo que representa muy bien esa tristeza.

Los días 21, 22, 27 y 28 de mayo, la argentina estará cantando en el Hipódromo de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Unos conciertos de los que tiene muchas ganas y los cuales se vio obligada a aplazar a estas fechas por problemas de salud de su padre, ya en casa. En sus redes sociales, Tini explicó que se vienen los shows de su vida, así que estamos seguros de que los disfrutará al máximo y que hará a su público cantar a todo pulmón Carne y Hueso, a la vez que consigue ponerles a bailar con La Triple T.