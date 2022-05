Anabel Pantoja toca fondo en ‘Supervivientes’ al acordarse de Omar Sánchez y hace balance de su relación

Anabel Pantoja está protagonizando grandes momentos en esta nueva edición de Supervivientes. Y es que la sobrinísima se propuso darlo todo y lo está consiguiendo, ya que no es una concursante que esté pasando desapercibida. Si hace unos días protagonizaba un gracioso percance con el bikini, ahora protagoniza uno de los momentos más emotivos al acordarse de la que era su pareja, Omar Sánchez

En plena gala de nominación, Anabel Pantoja ha liderado uno de los momentos más especiales de la noche. La prima de Isa Pantoja estaba en la palapa nominando a Alejandro Nieto cuando el presentador, Jorge Javier Vázquez, le pedía a este regresar con el resto de sus compañeras para quedarse a solas charlando con la sobrinísima. Anabel se asustó bastante al escuchar estas palabras del conductor del magazine.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones Jorge Javier Vázquez no se hizo mucho de rogar y le confesó el motivo: "Te hemos visto con los sentimientos a flor de piel recordando a tu todavía marido". Anabel Pantoja llevaba toda la semana hablando con sus compañeras de su relación con Omar Sánchez. Mientras comentaban las visitas sorpresas que podrían recibir de sus familiares, la prima de Kiko Rivera deseaba que fuera el que todavía es su marido, quien fuese a visitarla.

Justo en ese momento, la concursante le aseguró a Tania Medina y Ana Luque que ella no quería “firmar los papeles” ya que eso implicaba cortar de raíz el vínculo.Además, Anabel Pantoja parecía incómoda con la idea de que Omar estuviese con otra persona.

No basta con eso, la prima de Kiko Rivera también le confesó a Desiré Rodríguez, minutos más tarde, las reflexiones que estaba haciendo en la isla sobre su relación. “No sé fuera... Yo tenía una vida perfecta, había conseguido lo mío y de repente a mí se me cruza el cable, me voy de mi casa... Ha sido todo muy fuerte. Lo más bonito que he hecho me lo he cargado. Me he equivocado y no sé cuándo salga lo que me voy a encontrar”, espetó.

La superviviente rompe a llorar al hablar con Jorge

Anabel Pantoja nuevamente se volvía a abrir y le comentaba a Jorge: “Yo me vine con la vida muy desordenada, por no decirte que estaba sola. Aquí me he dado cuenta de lo que yo tenía". Unas palabras que dejaban entrever un posible arrepentimiento, tal y como confirmó ella misma segundos más tarde: "Hay días. De lo que más me arrepiento es de haberle hecho daño a Omar. Lo que no sé es lo que me voy a encontrar fuera cuando salga. Espero que él esté bien, que esté feliz y que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparado".