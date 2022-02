Anabel Pantoja llora al conocer los titulares de la primera entrevista de Omar Sánchez tras la ruptura

Adela González es la nueva copresentadora de Sálvame y no todos los colaboradores parecen haber hecho buenas migas con ella, entre ellos, Anabel Pantoja que ya ha tenido algún rifirrafe con ella. El caso es que este martes repasaba en el programa algunos de los titulares de la entrevista que Omar Sánchez ha concedido a la revista Semana y que seguro que levantará ampollas.

Para empezar, Anabel, que había manifestado que no creía que Omar fuera a hablar tras su ruptura, se ha llevado la primera sorpresa al saber que existía esta exclusiva.

"Él está tranquilo en la playa. ¿Quién está aquí lunes y martes? ¿Quién ha contado las cosas dentro en un diario por un mismo precio? Al final la que está aquí cuatro horas soy yo", decía un poco enfadada.

A lo largo de la tarde iban leyendo los titulares más impactantes que aparecen en la portada de la revista.

"Anabel dejó de necesitarme a su lado".

"Es otra persona totalmente diferente de la que me enamoré".

"Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me habría casado".

“En Cantora ocurrió algo que hizo replantearme el futuro de la relación”.

La reacción de Anabel

Este último titular es el que menos gracia parece haberle hecho. Sí, ha habido lágrimas y ella ha intentado ser lo más respetuosa posible. “Para mí sigue siendo mi negro y ya está y yo no he podido ser más sincera. Creo que ha sido el acto más valiente que he hecho en mi vida en los 35 años que he hecho. Y a lo mejor me voy a arrepentir, nunca se sabe”, explicaba.

“Cada uno hace la entrevista que quiere”, decía Anabel que no tenía demasiadas ganas de hablar sobre las palabras de su ex. Sobre todo, cuando llevaba varios días dejando claro que del tema de Cantora no quería hablar.

Anabel ha dejado claro que no tiene intención de hablar con Omar porque le ha pedido un tiempo para asimilar lo que ha sucedido con distancia entre ellos. “Tengo personas muy importantes a las que llamar, con las que me desahogo y no me traicionan”, aseguraba.

“No sé si voy a leerla, creo que sí porque soy cotilla y se está hablando de mí. Es mejor leerla porque al final te llegan cosas y luego se distorsiona todo”, añadía.

Una entrevista polémica

La entrevista ya está en la calle y hemos podido leerla y rescatar algunos titulares más.