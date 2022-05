¿Quién ha sido el ganador de ‘El Desafío’? Te contamos todos los detalles de la final

Adrenalina, emoción, sentimientos a flor de piel y mucha tensión. La final de la segunda edición de El Desafío de Antena 3 ha mantenido a los telespectadores y telespectadoras pegadas a la pantalla hasta al final. El claro vencedor de El Desafío ha sido Juan Betancout, el modelo que ha logrado sumar hasta un total de 194 puntos al marcador superando a Omar Montes, que ha tenido que conformarse con el segundo puesto. El modelo cubano ha recogido el relevo de Kirá Miro, la ganadora de la primera edición de este excitante programa.

Juan Betancourt ha querido agradecer el apoyo recibido durante estas semanas. “Muchas gracias a todos. Me lo he pasado genial. No me lo esperaba para nada. Estoy muy contento. He vivido cosas increíbles y he hecho cosas que nunca hubiese imaginado hacer bien en mi vida. Le digo a todo el mundo que ha sido la mejor experiencia que he vivido nunca”, ha expresado muy emocionado.

Juan Betancourt ha querido donar el premio, un cheque solidario de 30.000 euros, o a una fundación que se dedica a la infancia. Y es que el último programa de retos de Antena 3 ha estado muy reñido hasta el último momento. El modelo ha conseguido meterse en el bolsillo al jurado y a todos los presentes con una perfomance de lo más sexy.

Raquel Sánchez Silva fue la primera en colarse en la lista de los finalistas de esta nueva edición y sus otros tres compañeros lo hicieron una semana después. Por lo que esta final de El Desafío ha arrancado con la presentadora encabezando el ranking con un total de 169 puntos, le ha seguido Omar Montes con 166, Juan Betancourt con 160 y el ex torero Jesulín de Ubrique con 148.

¿Cómo han sido las votaciones de El Desafío?

Pero la gala final de El Desafio ha tenido truco porque ha habido una puntación diferente, que a la que ya estábamos acostumbrados. La valoración no solo ha estado centrada en las perfomances individuales de los finalistas, sino que también se han valorado las actuaciones que habían formado como pareja con el resto de sus compañeros. De su esfuerzo, sus ganas y su constancia han dependido que pudieran hacerse finalmente con la victoria.

Sánchez Silvia ha formado un perfecto tándem con Lorena Castell, Omar Montes con María Pombo, Betancourt ha escogido a El Monaguillo y Jesulín, por descarte, ha elegido a Norma Duval. Durante sus pruebas en pareja e individuales los cuatro finalistas de El Desafío han demostrado que eran merecedores de alzarse con el premio. Sin embargo, solo ha sido Juan Betancout quien ha conseguido proclamarse como el vencedor.

Ranking final El Desafío

Durante la gala nadie esperaba este cambio de 360º. Y es que Juan Betancourt ha conseguido coronarse en la lista con 194 puntos, que le ha separado de Omar Montes por tan solo un punto de diferencia. Además, Raquel Sánchez Silva que, gala tras gala ha prometido ser la clara favorita, ha conseguido un tercer puesto con 191 puntos y seguidamente Jesulín que ha cerrado este ranking con 179 puntos.

Así termina la clasificación de la segunda temporada de 'El Desafío' #DesafíoFinal pic.twitter.com/aDn8ZgkyQ6 — El Desafío (@eldesafioA3) May 20, 2022

El Desafío ha llegado así al final de su segunda edición con un programa cargado de tensión y emoción hasta el final. El concurso de Antena 3 ha vivido una noche muy dura con los cuatro grandes finalistas de El Desafío, donde como se puede ver en las puntuaciones han estado muy reñidas.