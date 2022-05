Natalia Rodríguez sobre su nuevo single: “Taylor Swift escribe sobre todo el mundo y dije ‘pues yo también’”

Han pasado 20 años desde que Natalia Rodríguez comenzó su carrera tras haberse convertido en la benjamina de la Academia más popular por aquellos tiempos en España. Participó en la primera edición de Operación Triunfo que supuso una revolución televisiva y un fenómeno social sin precedentes.

En estas dos décadas ha demostrado ser una mujer visionaria, trabajadora y llena de talentos que, ahora, ha decidido desplegar en Fama, su último single. De lo que es esta canción y de lo que ha sido su dedicación estos años hemos querido hablar con ella que, como siempre, ha hablado con total libertad para dar su visión personal de muchos asuntos.

Te fuiste a Mallorca para componer este nuevo tema, ¿surgió la cosa fácil o costó?

Queríamos una canción que tuviera un sonido urbano, más estilo Karol G, que no había hecho algo así antes. Una canción más tranquilita, sensual, que pudiera cantar de otra forma, más susurrado, que nunca lo había hecho tampoco. La melodía salió muy bien, pero de la letra me encargué yo entera, sola. Fluyó de maravilla, rapidísimo. Tiene algo de vivencias personales, por eso surgió tan rápido, cuando cuentas una verdad tuya la puedes generalizar para muchos temas y sale más rápido. Estoy un poco enfadada en la letra, pero Taylor Swift escribe sobre todo el mundo, y dije, pues yo también. Quería cantar algo con lo que te sientes identificado.

Si Taylor Swift escribe sus ex, ¿por qué tú no? Con historias reales la gente se siente más identificada.

Hay una frase en la letra que dice ‘sé lo que tú buscas, followers en tu perfil, sé lo que tú quieres, te aprovecharás de mí’. Como que ves venir a ciertas personas que van por interés, que buscan fama, tener seguidores y habla un poco de eso.

¿Tú los pillas rápido?

No, la verdad es que no. Mal, pero se aprende. Yo soy muy ilusa, soy muy de corazón, muy de verdad y me dejo llevar. Para el tema del amor y de empezar con alguien, soy más ilusa, como que todo me lo creo. como en el modo profesional soy más dura, no me creo nada, pienso que todos mienten y, entonces, en el modo sentimental pienso que todo es de verdad y me llevo las hostias.

Sin abandonar tu pop característico, te acercas a esos sonidos urbanos del momento que comentabas, ¿no?

Tiene mi sello de R&B que siempre lo llevo en todas las canciones. Me público demanda mucho eso de mí y no quiero perderlo. Tiene mi esencia.

Fama, un tema que siempre atañe a los artistas. ¿Qué es para ti la fama?

Cuando salí de Operación Triunfo vivimos una fama increíble, no podíamos salir a la calle, no podíamos hacer una vida normal, no podíamos ir al cine, a comprar, ir a una discoteca… yo tenía 18 años. Vi como compañeros míos que sí se encerraban más en casa y era todo trabajo, trabajo. Yo decidí tomármelo de un modo más divertido, como un juego, como una señal de que la gente te para por la calle y te pide una foto es una señal de cariño. Yo me lo tomé como un juego de pequeña. Hablaba con todo el mundo, me paraba con todo el mundo y me llevaba la fama a un modo natural y divertido. Nunca me lo he tomado bien, siempre ha sido muy divertido.

En una carrera tan larga suele haber fluctuaciones de fama. ¿Qué es más difícil lidiar con el éxito brutal y repentino de tus inicios o lidiar con la falta de tanto reconocimiento en otras etapas?

Lo más complicado es asimilar los momentos de bajón. Cuando un día estás sonando en una radio y sacas un nuevo single y ya no vuelves a sonar más, eso cuesta más asimilarlo. Cuando te dan buenas noticias, tienes fama, la gente te quiere y todo el mundo te apoya, eso es super bonito y yo siempre lo he valorado. Cuando te dan algún palo a nivel profesional o te llevas algún desengaño es muy complicado asimilarlo. Ya antiguamente un mal comentario me hacía estar una semana triste e incluso llorando en casa. A día de hoy, con las redes sociales, que todo el mundo opina y habla, no dejo que me afecte. Pienso que todo el mundo es libre de opinar y si opinan con respeto bien, pero cuando opinan intentando hacer daño, directamente hago oídos sordos, hago como si no lo hubiera leído y no me afecta. De eso me alegro porque fue un trabajo muy duro que me costó hacer y gracias a Dios no me afectan a día de hoy los comentarios que van a hacer daño.

Hablando de comentarios, en algunos todavía siguen diciendo que eres una de las artistas más infravaloradas de nuestro país, ¿cómo lo sientes tú?

Cuando ves eso, por un lado, me llena de orgullo y por otro lado me da un poquito de pena. A día de hoy, la industria musical, me gusta que está apostando por cantantes que hacen lo que yo llevo haciendo 20 años. Cantan, bailan a la vez y dan un show encima del escenario. Me alegro porque vienen generaciones muy bien preparadas que lo están dando todo. Yo lo que voy a hacer es seguir haciendo lo que yo hago, que es lo que mejor sé hacer, que llevo 20 haciendo lo mismo que es salir a cantar con mis coreografías, con mis bailarinas, y no espero que me valoren como una gran artista internacional, sino que sigan escuchando mi música y comprando mis singles, que sigan apostando por mí y ya está. Antes sí me enfada, pero ahora ya con casi 40 años que voy a cumplir, sinceramente, ves la vida de otra forma, priorizas otras cosas como la felicidad, como que el trabajo está bien para seguir viviendo, porque yo llevo 20 años viviendo exclusivamente de la música y la televisión. Cuando vas cumpliendo años vas cogiendo más templanza, ya no te enfadas con el mundo de la música. Ves que vienen nuevas artistas que cantan y bailan a la vez y lo que quieres es apoyarlas.

Como Chanel, ¿no?

Yo la veo y digo, ‘Dios mío’. Me encanta, apoyarla a lo máximo. Una artista preparada, canta, baila, ¿sabéis lo complicado que es hacer eso? ¿mantener el tipo? Yo me hago conciertos de hora y media cantando y bailando a la vez con cuatro bailarinas, sin perder el aliento, y para eso hay que entrenar muchísimo. Siempre he tenido la sensación que se ha valorado más al cantautor de guitarrita, o al que está sentado con el piano y hacer baladas. Desde mi punto de vista no se ha valorado tanto a la artista que canta y baila a la vez, que para mí es mucho más complicado.

Sigues auto produciendo tu trabajo, ¿por elección propia o por falta de opciones?

En 2010 fue la primera en España que saqué mi trabajo auto producido, sin compañía discográfica detrás, solo con distribución. Cuando llevas tantos años en el negocio y vives muchas experiencias, buenas y malas, a mí me marcó una experiencia de sacar un disco, estar todo el verano grabando y cuando llegaba el momento de la promoción, que me lo metieran en un cajón. Y ahí ya dije, ‘ostras, ¿de qué me sirve tener un contrato increíble con una compañía discográfica, si tengo un disco metido en un cajón y encima yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Entonces vi la fórmula de ser artista independiente, crear mi producto, que me distribuyan grandes compañías, la mía a día de hoy es Universal, pero todo el tema de la promoción, conciertos y todo eso va de la mano de gente externa a una compañía discográfica. A nivel económico me va muy bien en ese sentido.

Vamos, que estás feliz así.

Tú produces, haces las inversiones, eliges a tu equipo que apuesta por ti porque estás invirtiendo en ellos. Cuando estás con una compañía y sacas un disco puedes ser objetivo con esa canción de la discográfica o no, y a mí me pasó no ser objetivo. Estar currando un verano entero sin ver a tu familia, sin poder tener ningún tipo de ocio y no puedes hacer nada. Decidí hacer eso, fui la primera en hacer single a single digital. Me cayeron muchas críticas en su día y me gusta ver a día de hoy sacar singles digitales. Es lo que prima, pero yo lo hice en 2009 y fue difícil el camino. Pero no quiero ningún tipo de reconocimiento, me gusta ver que los artistas lo hacen a día de hoy y yo fui una visionaria. Mi hermano, en realidad, que es el que me convenció.

Este año se cumplen tus 20 años de carrera, ¿lo vas a celebrar de alguna manera especial?

Hice 20 años del Vas a volverme loca en marzo. El otro día hice un sold out en Madrid en un concierto acústico y les di una sorpresa a mis fans. Le dije al público, ‘esperaros un momentito’. Me fui para el camerino, me puse la ropa de Vas a volverme loca y terminé el concierto haciendo la coreo antigua. Fliparon, fue un momento super bonito.

¿Cómo se plantea el verano?

Tengo más de 20 conciertos. Gracias que se ha reactivado todo. Tengo una g ira muy bonita que se llama El último aplauso, que estamos recaudando fondos para Ucrania y para La Palma, que parece que La Palma se ha medio olvidado, que es como un pequeño festival con fusión de rock y de pop de los años 80, 90 y 2000. Y luego, aparte, tengo muchos conciertos en solitario, míos. Así que, menos mal que este año se ha reactivado todo porque yo llevaba dos años sin cantar.