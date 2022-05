Natalia Rodríguez nos desvela los detalles del vestido que llevará a la boda de Chenoa

Natalia Rodríguez acaba de lanzar nuevo single, Fama. Una canción en la que hace referencia a esos hombres que se acercan a una por su popularidad con el interés de conseguir más visibilidad o ‘likes’. Algo que a ella le ha sucedido en más de una ocasión, aunque, reconoce, que cada vez está “más avispada”.

Tras una ruptura que le ha costado asimilar y que le ha hecho recurrir a psicólogos para superar, ahora se encuentra feliz tras haber aprendido a estar cómoda sin un hombre a su lado. No se cierra al amor, pero no lo necesita. Tiene muy buenos amigos que la arropan y le muestran su amor constantemente.

Y una de esas amigas, desde hace veinte años, es Chenoa. Natalia será una de las invitadas a su boda el próximo junio. Después de dos años posponiendo el momento de darle el ‘sí, quiero’ a su pareja, parece que la cantante podrá vivir, por fin, su gran día.

Y allí estarán amigas como Natalia que ya está preparando el vestido para tan bonita ocasión. Vale que no es la novia y no necesita tana preparación, pero se ha tomado muy en serio lo de estar ideal un día tan importante.

Los detalles del vestido

“No tengo vestido aún, es que estoy con una diseñadora, con unas ideas. Me ha costado mucho elegir qué diseñadora quería para la boda porque tenía una idea muy clara en mi cabeza de lo que quería y buscaba un diseñador que me lo pudiera hacer como yo lo tenía en la cabeza y lo he conseguido”, nos contaba.

Ya ha dado el primer paso, encontrar que convierta en realidad la idea que tiene en su cabeza, ahora le queda cerrar algunos detalles. “Me queda todavía seleccionar qué color”, admite.

Eso sí, es consciente que su vestido no es lo importante de esta celebración. “Creo que mi vestido es secundario para vivir uno de los días más bonitos de una de mis mejores amigas. Lo importante es que voy a estar allí con ella. Voy a verla el día más bonito de su vida, voy a ser testigo de todo lo que va a pasar ese día y, jolín, que se case una de tus mejores amigas desde hace 20 años, eso es brutal, así que, deseando que llegue el día y disfrutarlo a muerte”, asegura.

Y deseando estamos de ver a la novia vestida de blanco (esperamos) y también a Natalia a su lado. Seguro que ambas están espectaculares un día tan esperado. Quién sabe si en medio del baile se lanzan a cantar su colaboración del pasado verano, Lento.