Lizzo lanza el remix de “About Damn Time” junto a Purple Disco Machine

La talentosa Lizzo vuelve a sorprendernos con esta nueva colaboración en la que han creado el remix de una de sus canciones, About Damn Time. Viene acompañada de Purple Disco Machine, el dj que ha creado remixes de grandes artistas como Dua Lipa o Diplo.

"En cuanto escuché 'About Damn Time' supe que me encantaría remezclarla. Es genial escuchar una canción contemporánea tan increíble de un artista de talla mundial como Lizzo, basada en las mismas vibras disco que han inspirado mi propia música", así habla Purple Disco Machine de esta nueva colaboración.

Lizzo - Abour Damn Time (Purple Disco Machine Remix) / Warner Music

Este nuevo himno, como lo llama mucha gente, ya tiene más de un millón de TikToks creados y se ha convertido en una de las canciones más importantes del mundo desde que se lanzó el pasado 14 de abril. Ha llegado a ser el número 1 en TikTok, tras Truth Hurts, Good as Hell y Rumors junto a Cardi B, que han estado en el top 10 del Billboard Hot 100.

About Damn Time es el primer single del siguiente álbum de la cantante, SPECIAL, que saldrá a la venta el próximo 15 de julio. Pero no solo esto, ya que los fans de Lizzo podrán verla en directo con el The Special Tour que comenzará el 23 de septiembre en Sunrise. Hasta el momento solo tiene fechas en América del Norte, así que España tendrá que esperar para conocer a la estrella.

En cuanto al dj que participa en este nuevo remix, ya le conocimos en LOS40 Primavera Pop, dónde pudimos bailar al ritmo de sus canciones. Con su sonido disco ha cautivado a fans de todo el mundo, siendo uno de los artistas que registra más de mil millones de streams.

Lizzo - About Damn Time [Official Video]

Hasta el momento ha creado remixes de artistas como Diplo, Dua Lipa o Mark Ronson. Su última canción, In the Dark, se ha mantenido en lo alto de las listas de éxitos europeos durante seis semanas y ya se trata del cuarto éxito radiofónico de Piontek, tras Dopamine, Fireworks e Hypnotized.

El 3 de junio se publica su nuevo single, Wake Up!, que el productor ya había presentado en el Festival de Coachella. Solo se trata del primero de todos los números que tiene preparados y que irán acompañados de actuaciones en Lollapalooza, Parookaville y Tomorrowland, entre otros.

Ahora solo nos queda disfrutar de esta canción que nos han dejado los dos artistas y que nos va a hacer bailar durante todo el verano.