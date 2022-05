112 nombres de niña españoles: los clásicos más usados en España hasta 2021

¿Estás buscando el nombre perfecto para tu hija? Si has llegado hasta aquí todo apunta a que la respuesta es sí. Por eso, aunque ya estés esperando a un bebé o simplemente estés pensando en qué nombre le encajaría a la perfección a la hipotética niña que llegará en un futuro para cambiar tu vida, desde LOS40.com nos hemos propuesto ayudarte en este gran cometido, pues sabemos que dar con el nombre indicado es de todo menos una tarea sencilla.

Existen nombres originales de niña todo tipo, nombres no comunes o incluso raros para un bebé, puedes optar por un nombre que te cautive por su significado o decantarte por una sonoridad en concreto (por ejemplo, que empiece por la letra A, que incluya la Y o que la O sea el sonido predominante), puedes decantarte por los nombres de niña que sean tendencia, nombrar a tu bebé como a tu artista favorito o incluso tirar de clásicos.

Aunque contamos con listas de nombres de niña y de niño de diferentes tipos, en este caso queremos centrarnos en los clásicos españoles. Esos nombres que, a base de ser los más usados por parte de toda la sociedad de nuestro país, se han ganado el título de atemporales, pues, aunque algunos envejecen mucho mejor que otros, la realidad es que a grosso modo podríamos decir que son todos unos best sellers que jamás pasan de moda.

Aquí te dejamos una prueba de ello para la que hemos echado mano de los nombres de niña españoles más usados por las mujeres de nuestro país hasta 2021, tanto en su versión simple como en la compuesta:

Nombres de niña españoles simples

María Carmen Laura Josefa Isabel Ana Marta Cristina Lucia Francisca Antonia Dolores Sara Paula Elena Raquel Manuela Pilar Mercedes Julia Beatriz Alba Silvia Nuria Irene Rosario Patricia Juana Teresa Encarnación Andrea Rocío Montserrat Mónica Alicia Sandra Sonia Marina Rosa Angela Susana Natalia Yolanda Margarita Sofia Claudia Eva Carla Inmaculada Noelia Esther Verónica Nerea Carolina Daniela Inés Ángeles Miriam Lorena Victoria Amparo Alejandra Lidia Celia Catalina Fátima Ainhoa Olga Consuelo Clara Gloria Adriana Alexandra Elisa Diana Anna Aurora Emilia Vanesa Virginia Eugenia Luisa Jose Belén Josefina Concepción

Los nombres compuestos de mujer más usados en España

María Carmen Ana María María Pilar María Dolores María Teresa María Ángeles María Isabel María Jose María Luisa Rosa María María Jesús María Mar María Josefa María Rosario María Mercedes Ana Isabel Eva María Maria Victoria María Rosa Ana Belén María Elena María Concepción María Antonia María Nieves María Cristina María Soledad

Trucos para saber que estás acertando con el nombre de tu bebé

Cómo encontrar el nombre prefecto para tu bebé. / gpointstudio - Getty Images

Somos conscientes de que no existe una fórmula mágica para dar con el nombre de niña ni de niño perfecto. Por eso, sí, aunque creías que lo que querías para tu bebé era un nombre de niña español bastante clásico, pero después de leer este listado no has dado con el indicado, te proponemos que sigas os siguientes consejos para, a base de leer y de probar, des con el que estás buscando.