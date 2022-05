Este fin de semana uno de los miembros de Auryn ha sido el primero en casarse y lo ha hecho rodeado de amigos y compañeros de la industria. Dani Fernández es una persona muy discreta y no había dado muchas pistas de que este gran día se acercaba para él por lo que a muchos les ha pillado por sorpresa.

Pero sí, Dani ha decidido dar el paso y pasar por el altar para darle el ‘sí, quiero’ a Yarea Guillén, su novia, ahora mujer, que también es músico, como él. Una pasión que comparten y que se convirtió en protagonista de su celebración.

Se casaron rodeados de naturaleza, al aire libre y rodeados de amigos. "Incluso cuando te vi bailar sin ningún tipo de ritmo, me gustaste desde el primer momento. Y lo fuerte es que tú me viste llegar", decía el emocionado novio.

Detalles de un día bonito

Una ceremonia llena de detalles románticos en la que no faltó la música. Hubo un escenario por el que desfilaron los protagonistas del día cantando algunas de sus canciones y disfrutando del momento. Pudimos ver algunas imágenes gracias al actor Andrés Picazo, amigo, sobre todo, de la novia.

“Se ha casado un Auryn, es normal que os sintáis mayores, pero no os preocupéis, yo no me voy a casar nunca para que sigáis pensando que sois jóvenes. Tu #Auryn de confianza 💛”, escribía en redes uno de sus compañeros de grupo, Carlos Marco, que lució su look de boda, aunque sin rastro de los novios en sus fotos públicas.

Otros no han guardado tanta discreción. Entre los invitados también estaban Ana Guerra y Víctor Elías que dejaron claro que ellos iban por parte del novio con el que no dudaron en posar dejando patente el cariño que sienten por él. “Que vivan los sí, quiero! Felicidades querido @danifdezmusic @yareaguillen ❤️”, escribía la cantante junto a un carrete de fotos donde veíamos al novio y la buena pareja que forman Ana y Víctor.

Alfred García fue otro de los que se pasó por la boda y grabó algún stories que nos permitió ver la llegada del novio muy bien acompañado por dos madrinas de excepción: su madre y su abuela. Y es que el cantante siempre ha dejado constancia de sus fuertes lazos familiares. Por cierto que Alfred y Ana no fueron los únicos triunfitos que estuvieron en la celebración, Roi Méndez compartió mesa con su compi.

🎥 | Story de Alfred en la boda de Dani Fernández y Yarea. 🤍 pic.twitter.com/RcuZyX0uwz — Alfred García Info (@AlfredGInfo) May 21, 2022

Desde aquí les deseamos todo lo mejor como pareja y como músicos porque son de esas personas que saben ganarse la simpatía de la gente con su humildad, su cercanía y su honestidad.