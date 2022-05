Ester Expósito, Javier Calvo, Miguel Ángel Silvestre, Esther Cañadas, Vicky Martín Berrocal, Okuda, Paco León, Fernando Guallar, Blanca Padilla, Isabel Jiménez, Carmen Machi… la lista de invitados al cumpleaños de Jon Kortajarena ha sido así de variada y vip.

Está claro que, tanto en el mundo de la interpretación como del modelaje o el arte, el vasco ha encontrado amigos que saben disfrutar de la vida tanto como él. Y es que el modelo y actor vive rodeado de lujos, rostros conocidos y mucho amor.

Con muchos de ellos ha celebrado su fiesta de cumpleaños este fin de semana. Llegó a los 37 el pasado 19 de mayo y decidía celebrarlo a lo grande y rodeado de su gente más cercana.

Momentazos de la fiesta

Compartía algunas divertidas imágenes en redes con las que podemos certificar que se lo pasaron en grande. Hasta hemos podido verle con bengalas que casi le cuestan un disguto. Pero no, parece que todo fue genial y tanto él como los invitados quedaron encantados por lo que hemos podido ver en lasl imágenes.

Y claro, muchos más que no estuvieron, se han sumado a las felicitaciones.

Secun de la Rosa: Happy bday Jon❤️ @jonkortajarena 🙌

Patricia Conde: Muchas felicidades Guapo!!!❤️❤️❤️💋💋💋

Elvira Sastre: Felicidades rey ❤️

La terremoto de Alcorcón: 😢

Susana Abaitua: ❤️

Javier Cámara: Felicidades!!

Nieves Álvarez: Muchas felicidades @jonkortajarena ❤️💥

Elena Rivera: 💃🏽♥️

Bárbara Lennie: 💫🎉

Irene Montalá: Feliz cumpleaños💫💫💫💫♥️♥️♥️♥️💥💥💥💥💥💥💥💥🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Inma Cuesta: FELIZ CUMPLEAÑOS 🤍

Alejandro Sanz: 🎂🎂🎂

Vicky Martín Berrocal es una de las que ha compartido algunos de los divertidos momentos de la celebración. “Feliz vuelta al sol amigo @jonkortajarena Eres de las personas más bonitas que he conocido en mi vida. Te quiero sin control, pero eso ya lo saben aquí y en Marte🤟🏻 Que suertuda yo de tenerte cerca…”, escribía junto a varias fotos y vídeos de la fiesta.

Alejandra Onieva, una de las actrices con las que compartió protagonismo en la serie Alta mar, también quiso dedicarle unas palabras: “Happy birthday to you @jonkortajarena my dear crazy lovely friend! Eres lo más bonito de este planeta al que cuidas tanto, tenerte cerca es pura medicina y alegría! Love youu 🤍my best partner in crime 😎”, escribía en redes.

No puede quejarse del cariño que le dan sus amigos.