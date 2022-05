Billie Eilish explica lo peor de vivir con síndrome de Tourette: “Me ofende que se rían de mis tics”

Billie Eilish confesó hace años en Elle que había encontrado en la música "un lugar en el que me siento bien". Una especie de refugio con el que la solista combatió diversos capítulos de depresión y del síndrome de Tourette, una enfermedad neurológica que provoca varios tics físicos entre los que figuran decir exabruptos. Ahora en una entrevista con David Letterman ha confesado una de las peores cosas que le provoca su enfermedad.

Fue en el espacio de Netflix 'My next guess needs no introduction' en el que explicó que es una situación a la que no termina de entender: "Me encanta responder preguntas sobre ello, porque es muy interesante. Estoy increíblemente confundida por ello. No lo entiendo. Para mí es muy agotador. Ya nos hemos vuelto amigos. Lo extraño es que muchas personas lo tienen y nunca lo saben".

Ese lado incomprensible también le provoca sentimientos encontrados cuando alguien se ríe de algunos de sus síntomas: "Lo más habitual en la manera que la gente reacciona es riéndose porque piensan que estoy intentando hacer gracias. Y eso es algo que siempre me ofende increiblemente. Hay algunas cosas que jamas te darías cuenta en una conversación conmigo".

Billie Eilish ha explicado además que su lucha diaria contra la enfermedad es agotadora: "Mis tics son solo físicos y no son super evidentes para otros si no prestas especial atención. Pero creedme, tenerlos es un tipo completamente diferente de miseria. Mi Tourette hace que las cosas sencillas sean muchísimo más duras. Algunas cosas hacen que mis ticks sean más intensos pero es algo con lo que he crecido y me he acostumbrado. Mi familia y mis amigos más cercanos saben que ya es parte de mí".

En 2018, Billie reconoció que llevaba combatiendo el síndrome durante toda su vida. A nivel de salud, Billie también sufrió una importante lesión en los huesos de la cadera que le impidió bailar durante algunos años.

¿Vosotros habéis visto alguno de los tics físicos de los que habla la solista estadounidense fruto de su síndrome de Tourette?