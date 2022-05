Brisa Fenoy pone a prueba la censura de Instagram con sus últimas fotografías

Muchos conocen la faceta de cantante de Brisa Fenoy, pero también es escritora o modelo. Una mujer polifacética que utiliza distintas disciplinas para compartir una filosofía de vida que aboga por los derechos sociales y un mundo más justo.

Este martes ha decidido compartir una serie de fotografías realizadas por Juan Miguel Herrero en plena naturaleza. Y lo que más llama la atención no es el paisaje, que también, sino la desnudez de Brisa.

Y no porque a estas alturas vayamos a asustarnos por ver un cuerpo desnudo, sino porque nos ha llamado la atención que Instagram no las haya censurado, por lo menos la tercera imagen en la que se ve pezón.

La artista aparece en el agua de una especie de pantano o embalse. No lleva nada de ropa. Llama la atención su elaborado peinado, obra de Gino Mateus, embajador en España de Balmain Hair Couture.

No sabemos si las fotos forman parte de alguna campaña, pero lo que sí sabemos es que las ha utilizado para compartir una de esas reflexiones a las que no tiene acostumbrados, porque detrás de cada paso de Brisa hay un porqué.

“Sigo creyendo en el paraíso. Pero ahora, al menos sé que no es un lugar que se pueda buscar. Porque no se trata de adónde vas, sino de cómo te sientes en un momento de tu vida cuando eres parte de algo. Y si encuentras ese momento, durará para siempre”, escribía junto a sus imágenes.

Nueva canción

No es la primera vez y seguramente no será la última vez que veamos a Brisa sin ropa. Está cómoda con su cuerpo y no le importa compartirlo. Lo hacía hace tan solo unos días para anunciar nueva canción.

“El sol es la fuerza, es el ímpetu, es la vida, es la creación, es el calor, es el hogar, es la alegría, es la fiesta del día, es la playa, es el verano, es una deidad, es las plantas, son los frutos, son los árboles, son los animales, somos nosotros 🌞 tomar baños de sol y de sal es una de las actividades más gratificantes y sanas que podemos regalar a nuestro templo, cuerpo mente y espíritu”, escribía para introducir la nueva canción que se llama Sol.

“Sol es el nuevo tema de @altavibracionmusic dónde @iamsaidx hace la producción y yo hago pianos, letras y voces :) Podéis escuchar y ver el videoclip dirigido por @iamsaidx y producido por nuestra productora @apatridaproducciones Con las maravillosas actrices @mariana_valhondo @danielaaramirezh como protagonistas del film y @yaizagironmakeup súper #makeup Thanks @awal & @kobaltmusic”, añadía con los datos técnicos de este nuevo lanzamiento.

Está claro que la naturaleza es parte de su esencia.