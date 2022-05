Marta López va a ‘Sálvame’ a hablar de su novio Kiko Matamoros y tras una encerrona abandona el plató

Desde que Kiko Matamoros puso rumbo a Honduras para participar en Supervivientes, su novia, Marta López del Álamo se convirtió en su voz en los platós de Mediaset. Ha sido ella la encargada de defenderle y comentar su concurso y con esa premisa fue a Sálvame.

Claro que ya que andaba por allí le sacaron otros temas. Pusieron un vídeo en el que se veía como Makoke sacaba en Viva la vida un supuesto mensaje que ella habría enviado preguntando por ella a un tercero. La ex de Matamoros ha dejado caer en más de una ocasión, que Marta está obsesionada por ella.

“No voy a entrar a nada de lo que diga ella, lo siento mucho, pero es que no es mi tema. No es mi película y yo he venido a hablar del concurso de mi novio y no de mensajes inventados de nadie”, respondía Marta tras ver el vídeo.

“Creo que se lo han colado a ella, así yo no escribo. Me sorprendió mucho cuando salió en Viva la vida, primero, porque no me preguntaron siquiera si era yo la del mensaje. No me llamaron para comprobar la veracidad de mensaje. Me enfadé porque qué menos que comprobar la veracidad de algo”, añadía.

“Digo yo que si lo sacas es porque te apetece hacer daño”, decía para cerrar el tema. Pero fue su reacción cuando le pusieron otro vídeo del certamen de belleza en el que ella coincidió con Tania Medina. Ya cuando estaban poniendo las imágenes se levantó para ir a hablar con el director del programa.

Momento abandono de plató

Volvió a su sitio para dejar claro que lo pasó muy mal en aquella época y no quería recordarla. Pero los colaboradores han insistido. El temblor de ella se ha hecho presente y ha terminado rompiéndose.

"No me apetece, lo pasé muy mal en ese momento, ¿me podéis respetar? Es que no quiero indagar, no me gusta, lo paso mal. ¡Por favor, parad! Sabía que me ibais a hacer esto", decía mientras se levantaba y se iba pidiendo que no le siguieran las cámaras.

Finalmente consiguieron convencerla para que volviera, aunque ya estaba más alerta. "No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio, quiero que se me respete. Me cuesta mucho venir a estas cosas, lo paso fatal, me pongo nerviosa, no me gusta y lo hago por mi novio", les explicaba.

Le han seguido preguntando por los hijos de su novio. Dicen que ni Diego ni Laura Matamoros tienen una buena relación con ella. “No tengo que decir si me llevo bien o mal con los hijos de mi pareja porque son los hijos de mi pareja y la relación que pueda tener con ellos, con los públicos o con los anónimos, se queda para mí y lo hago por respeto a mi pareja y por respeto a ellos”, aclaraba ella.

Tras un poco más de charla en la que ha asegurado que no participará en la Sálvame Fashion Week, Jorge Javier Vázquez le he preguntado si ya estaba más tranquila. Y parece ser que no lo estaba porque ha asegurado que no volverá a Sálvame por mucho que el director sea amigo de su novio.

“Yo entiendo vuestro trabajo, pero entenderme vosotros a mí. No me gustan estas cosas, no me gustan las encerronas. Yo entiendo que es vuestro trabajo, lo hacéis muy bien, hacéis un programa magnífico, pero a mí no me gustan estas cosas”, terminaba diciendo.

Veremos si cumple su palabra o acabamos viéndola en el programa.