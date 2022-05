Eurovisión se cuela en la ‘Sálvame Fashion Week’ y Jorge Javier y Adela tienen opiniones distintas

Cualquiera que estuvo pendiente de la última edición de Eurovisión, además de disfrutar con la super actuación de Chanel, seguro que se quedó con el estribillo de la propuesta de Rumanía en la cabeza sin posibilidad de desterrarla. “Hola mi bebebé”, es contagioso y difícil de olvidar.

Y últimamente escuchamos mucho ese estribillo en Sálvame. “Yo no soporto esta canción, ¿por qué la tengo que aguantar cada vez?”, preguntaba Jorge Javier Vázquez en el último programa. “Me encanta”, señalaba Adela González.

“Pero porque a ti te encante no entiendo que la tenga que escuchar. Me parece super antigua”, criticaba el presentador. “Me parece super divertida, me parece que es un himno maravilloso para esta Sálvame Fashion Week que estamos a 48 horas de que esto empiece”, decía por el contrario su compañera.

Diferencia de opiniones

Está claro que los dos tienen opiniones muy distintas sobre la canción que se ha escogido como sintonía de este espectáculo de la moda que está preparando el programa y que este miércoles reunirá a grandes diseñadores y jóvenes talentos para mostrar las tendencias con los colaboradores desfilando como modelos con creaciones elaboradas a medida para ellos.

Jorge Javier era más de haber apostado por SloMo, el tema con el que España ganó la tercera posición, pero parece que no todos piensan como él. “Me voy a ahorrar el calificativo porque…”, seguía despotricando. “Pues a mí me encanta”, replicaba Adela en el otro extremo.

Está claro que no tienen los mismos gustos musicales, así que, lo mejor era pasar a otro asunto. Adela anunció que, el miércoles noche, los colaboradores iban a desfilar con los trajes elaborados por Ana María Aldón.

Pero Jorge Javier seguía en sus trece. “No te pienses que eres moderna porque te guste esa mierda de canción”, le decía a Adela. "Oye, pero me gusta y punto. No tengo ni que ser moderna ni no moderna, si no te gusta te aguantas", contestaba ella.

Así que, que se prepare el dueño del cortijo porque en los próximos días va a escuchar mucho ese Llámame del representante rumano de Eurovisión. Andrei Ionut, que quedó en el puesto 18 con esta canción, estará el miércoles interpretando el tema en el gran evento de la Sálvame Fashion Week y entonces veremos si Jorge Javier es capaz de decirle lo que piensa realmente.

Por cierto, que en esta gala del miércoles también actuarán algunos de los artistas que pasaron por el Benidorm Fest como Varry Brava o Javiera Mena.