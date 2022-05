Lydia Lozano desfila con un vestido de alta costura y al estilista le toca hacer aclaraciones sobre la talla

Sálvame ha recuperado esta temporada la Fashion Week que tan buenos momentos nos ha dejado otros años. Ver desfilar como top models a todos los colaboradores con las creaciones de jóvenes diseñadores que derrochan imaginación y vanguardismo, es digno de ver.

Todavía quedan unos días para verlo, pero ya están calentando el ambiente y este martes tarde lo hicieron con un primer desfile improvisado de alta costura.

Manuel Zamorano ha conseguido que el Museo automovilístico y de la moda de Málaga le ceda cuatro vestidos de Paco Rabanne para mostrar en el programa y no solo eso, sino para que una de las colaboradoras pueda desfilar con él.

Cuatro obras de arte

“Qué maravilla tener cuatro vestidos de un diseñador de alta costura como es Paco Rabanne. Son cuatro vestidos que han salido del museo, nunca habían salido del museo de Málaga. El tenerlos aquí en persona es un privilegio que no todo el mundo tiene. Son obras de arte”, aseguraba el estilista.

“Uno de los vestidos, Barbarella, se llama así en honor a la película del mismo nombre que protagonizaba Jane Fonda. “Está creado en 1968. Ya empezamos a ver como Paco Rabanne intercala las piezas metálicas. Tiene un sello muy personal”, comentaba sobre el diseño.

“Otro de los diseños se llama Futurista, “está hecho con un material que es como un plástico, como las piscinas, de gresité”, comentaba sobre este diseño de 1975.

El tercero se llama Mina de oro, “empezamos a ver un Paco Rabanne en 1989 con las piezas que empieza a hacer el vestuario para moda”.

Aunque su favorito era Esfinges, “de 1984, un poquito el más actual y los vamos a tener aquí durante la Fashion y sí me gustaría, esta tarde, que las dos colaboradoras que tenemos, tuviesen el privilegio de entrar en uno de estos vestidos”.

Elección de modelo

Las dos colaboradoras no eran otras más que Lydia Lozano y Laura Fa. Lydia se mostró reacia porque no se veía a la altura de una obra artística como la que es cualquiera de estos cuatro vestidos. Laura Fa parecía más predispuesta, pero finalmente hubo votación.

Miguel Frigenti y Rafa Mora se pusieron de parte de Laura Fa mientras que Pipi Estrada y Kiko Hernández querían hacer sufrir a Lydia que no estaba muy por la labor. Finalmente fue el voto de Adela el que se decantó por ella.

Zamorano se puso los guantes para manipular el traje que se puso Lydia en bambalinas. No tuvo que desnudarse, simplemente se puso por encima el vestido Futurista de Paco Rabanne y salió para desfilar con él por el plató.

Así pudimos darnos cuenta de que la talla no era la suya porque no pudo abrochárselo. “Hay que decir que es un vestido de la talla 34-36”, explicaba el estilista para explicar el porqué de lucirlo así.

“Me siento impresionante”, aseguraba la periodista que no dudó en confesar que, “pesa mogollón”. Eso sí, intentó poner todo el glamour del que dispone para no desmerecer la oportunidad.

Tiene pinta de que vamos a disfrutar la Fashion Week.