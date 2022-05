Giro inesperado en la relación de Lucía Sánchez e Isaac Torres sobre su embarazo

Lo de Lucía Sánchez e Isaac Torres es una auténtica montaña rusa de sentimientos. Ya lo hemos podido comprobar desde que se conocieron en La isla de las tentaciones. Han pasado por muchas etapas en su relación y todas muy diferentes.

Ahora están esperando un bebé, noticia que llegó poco después de su ruptura. Desde que se hizo pública la noticia, las pullas entre ellos han sido constantes. Ella llegó a llamarle ‘cáncer’ durante su paso por Baila conmigo.

El caso es que cuando pensábamos que ya no había solución entre esta pareja que no hacía más que tirarse los platos de manera pública, se ha producido un giro de los acontecimientos que nos hace dudar sobre su actual situación.

En defensa de Isaac

Tras discutir públicamente por la asistencia o no del futuro padre a las ecografías, parece que ahora las críticas se han cebado con él. Y ella, en lugar de alegrarse, ha salido en su defensa en sus stories.

“Estoy un poco harta de que deis por hecho ciertas cosas sobre mi bebé o sobre mi embarazo por el simple hecho de no daros toda la información que os gustaría tener”, recoge Outdoor de Telecinco. Parece que sus seguidores echan en falta más detalles del embarazo.

"Estoy aguantando a diario los debates en mis fotos, juzgándome a mí o al padre cuando nadie sabe lo que está pasando, ni lo sabréis, porque no pensamos explicar ese tipo de intimidades", continuaba la que fuera novia de Manuel González.

Intimidades que ellos no han hecho más que compartir desde que se inició su historia, por cierto. No entiende que algunos de sus seguidores repitan que está "loca por estar sola en el embarazo" o le digan constantemente a Isaac "que se va a arrepentir de no estar”.

"Pensad un poco lo que decís porque estáis muy lejos de la realidad", añadía, “no tenéis ni idea de si hablamos o si dejamos de hablar ni de lo que hemos acordado entre nosotros".

Muchos han interpretado esto como un acercamiento de la pareja, aunque con ellos nunca se sabe.