Susana Molina (‘Gran Hermano 14’ y ‘La isla de las tentaciones’) habla de boda para el año que viene

Natalia Beciu, más conocida en redes como latitanati, ha cumplido 34 años y lo ha celebrado con una fiesta a la que no han faltado muchos influencers. El dress code era claro, blanco para los emparejados y rojo para los solteros.

La cumpleañera iba de rojo y una de sus invitadas, Susana Molina, iba de blanco. Y es que la que fuera novia de Gonzalo Montoya hasta llegar a La isla de las tentaciones, lleva más de un año felizmente emparejada con Guille Valle, un veterinario que parece ser el hombre de su vida.

De la fiesta han circulado multitud de imágenes, pero ha llamado la atención un vídeo en el que el cantante del grupo que tocaba en la fiesta gritaba que Susana se casaba el año que viene. Eso ha despertado las alarmas porque no se sabía nada de una futura boda.

Tanto revuelo se ha montado con este anuncio que ella misma ha tenido que recurrir a sus historias para matizar lo que podemos escuchar en el vídeo.

Explicaciones sobre la boda

“Ayer mi amiga Sara me grabó mientras estaba con el cantante y él dijo, ‘Susana se casa el año que viene’. No me caso el año que viene, o sí, no lo sé”, seguía dejando la ambigüedad en el aire.

“El caso es que no me han pedido matrimonio, ni yo lo he pedido. No estoy prometida, ni nada. Simplemente que, como la fiesta parecía una boda, estábamos sentados en mesa rollo boda, yo iba vestida de blanco, me hice una foto con Guille, que parecía de boda, e hicimos la broma, pero no, por ahora no, o sí, ya veré. Pero no, no hay fecha”, aclaraba.

Habrá que ver si el año que viene hay boda o no, pero de lo que estamos seguros es de que, en el caso de celebrarse, seguro que una de las invitadas sería Anabel Pantoja, gran amiga de una Susana a la que conocimos en Gran Hermano 14.