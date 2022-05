Se cumplen 12 años de 'California Gurls' y el comienzo de la era Teenage Dream de Katy Perry

Es muy difícil que alguna canción de Katy Perry no haya formado parte de la banda sonora de nuestra vida. Desde que saltase a la fama en 2008 con sus singles I Kiss A Girl y Hot N Cold, su trayectoria a lo largo de los últimos 14 años no ha dejado de regalarnos canciones que ya forman parte de la historia de la música.

Su forma de hacer pop, su sentido de la moda (famosos son algunos de los looks que a lo largo de los años ha presentado en la MET Gala) y su involucración dentro de los videoclips se han convertido en su seña de identidad; algo que, pese a que ya pudimos verlo en su disco debut One Of The Boys (no estamos teniendo en cuenta su primer disco de gospel publicado en 2001 bajo su verdadero nombre, Katy Hudson), quedó patente con el que sería su segundo disco, Teenage Dream, que es considerado por la crítica especializada y el público en general como uno de los mejores álbumes del siglo.

Tal día como hoy, un 25 de mayo de 2010, estaba planificada la salida al mercado California Gurls, el primer sencillo de esta nueva era que terminaría por consolidarla como una de las voces más importantes de su generación. Sin embargo, la filtración de la canción obligaba a su discográfica Capital Records a lanzarla dos semanas antes, el 7 de mayo.

Katy Perry - California Gurls (Official Music Video) ft. Snoop Dogg

Cinco números 1 en las listas de éxitos

Desde el comienzo California Gurls se convirtió en todo un éxito: la colaboración con el rapero Snoop Dogg ocupó el primer puesto de Billboard Hot 100 durante más de cinco semanas, algo que también ocurriría en la Canadian Hot 100; alcanzando además el número uno en las listas de países como Irlanda y Reino Unido.

Todo un hito que no solo ocurriría con California Gurls, sino con los cuatro sencillos que vinieron después, Teenage Dream, Firework, E.T y Last Friday Night (T.G.I.F.) repetirían la hazaña de su predecesora, haciendo de Katy Perry la primera artista femenina en conseguir colar 5 singles de un mismo álbum en la Billboard Hot 100, algo que solo había conseguido Michael Jackson.

The One That Got Away sería el sexto y último sencillo antes de la publicación del álbum, que llegaría a las manos de sus fans un 24 de agosto de 2010 en Estados Unidos y Canadá frente a la publicación en los mercados internacionales, que se produciría casi un año después: el 12 de junio de 2011.

La originalidad: su sello de identidad

California Gurls nos adelantaba el lado más original de Katy Perry (de la que a día de hoy aún quedan resquicios) desarrollando un en su videoclip una historia en la que la californiana formaba parte de un juego de mesa dentro de un mundo de golosinas y nubes de algodón de azúcar donde Snoop Dogg era el jugador. En él, podemos ver a Perry rescatando a otras mujeres atrapadas entre los dulces para terminar bailando junto al rapero en la playa, destacando lo que hace inolvidables a las chicas de California.

Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.) (Official Music Video)

Los altos y bajos de una historia de amor adolescente en Teenage Dream, la celebración de la diversidad en Firework, una experiencia galáctica en E.T junto a Kanye West, una noche de descontrol universitaria en Last Friday Night (T.G.I.F.) y una mujer que durante su vejez recuerda un amor de juventud al que perdió tras una discusión en The One That Got Away fueron las principales historias que pudimos verla protagonizar durante esta nueva era musical.

Cada una de ellas más extravagante que la anterior y, sin embargo, encontraban la coherencia en un sonido que los críticos calificaron como "mega pop" que ha permanecido en nuestra memoria. Muchos artistas (incluida Perry) han querido repetir la fórmula y la esencia de Teenage Dream a lo largo de los años y nadie lo ha conseguido, pues tienen lugar en un momento de la industria musical donde Youtube tenía la importancia que ahora se le da a las plataformas de streaming, y donde predominaban unos sonidos que en la actualidad no escuchamos con facilidad.

Teenage Dream: The Complete Confection

Katy Perry - Wide Awake (Official Video)

Sin embargo, la era de Teenage Dream sería desarrollándose a lo largo de los meses, cuando en marzo de 2012 se lanzaba una reedición del disco bajo el nombre Teenage Dream: The Complete Confection, que incluía tres canciones inéditas y que traería como sencillos Part of Me y Wide Awake (que se únia a la narrativa que veíamos en California Gurls cuando nos introducen en el detrás de las cámaras del videoclip para desarrollar después una nueva historia: la de una Katy Perry sumergida en la oscuridad que termina por despertar para encontrar su verdadera fuerza y la luz del día).

En Part Of Me la estadounidense volvía a cambiar de tercio con un videoclip que desarrollaba la historia de una mujer que, tras sufrir una infidelidad y dejar a su pareja, se alista en el ejército, siendo testigos de su entrenamiento y evolución mientras se entremezclan imágenes de su relación anterior. La canción daría además el nombre con el que se lanzaría el documental (tan de moda entre los artistas en los últimos años) para poner fin a la promoción del disco y la era musical de Katy Perry.

Éxito de ventas

Siete nominaciones a los Premios Grammy entre 2011 y 2012, su entrada en el libro Guinness de los Récords y 19 millones de discos vendidos en todo el mundo han hecho de Teenage Dream todo un hito en la historia de la música. Todo ello, sin tener en cuenta la venta de singles que ha cosechado la artista a lo largo de los años: 13 millones de copias de California Gurls, 12 millones para Teenage Dream, 17 millones para Firework, 13 millones para E.T., 9,4 millones para Last Friday Night (T.G.I.F.) y 6,5 millones para The One That Got Away en todo el mundo hacen de esta era de Katy Perry una de las etapas más exitosas que se recuerdan en la historia de la música.

Han pasado 12 años desde que California Gurls llegase a nuestras vidas y cambiase el panorama musical tal y como lo conocemos. ¡Larga vida a Katy Perry y larga vida a las chicas de California!