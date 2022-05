David Laturna: Así es su reacción cuando se encuentra a Estpa en su despedida de soltero

Dicen que cada vez hay menos bodas, pero haberlas, haylas. Y eso conlleva todo lo que la tradición manda que incluye las despedidas de soltero. Si ves a alguien vestido raro y haciendo cosas surrealistas por la calle acompañado de muchos amigos, es probable que esté celebrando la suya.

David Laturna está a punto de casarse. No, seguro que no le conoces. Se trata de un anónimo que vivió la experiencia de su vida gracias a su despedida de soltero organizada por sus amigos.

Entre otras gamberradas, decidieron llevarle a un aeropuerto con peluca rosa, banda de rigor y ojos vendados. Le pusieron unos cascos y tenía la misión de cantar la canción que escuchase que no era otra que una de Estopa.

La sorpresa de su vida

Y allí estaba, en el aeropuerto, vestido de esa facha y con los ojos vendados cuando se puso a cantar sin ningún problema porque los hermanos Muñoz eran sus ídolos de infancia y se sabía todas sus canciones.

Lo que seguro que no sospechaba es que al quitarse la venda de los ojos iba a encontrarse a los hermanos de Cornellá delante suyo. Eso sí que es una sorpresa difícil de olvidar. En Ya son las ocho han querido comentar tan divertido suceso.

Pocas veces una despedida de soltero cuenta con la complicidad de dos personajes tan queridos, así que, imaginaros la reacción de David al verles.

“Me quedé que me salió del alma decir, ostia, los ídolos de mi infancia delante de mí”, contaba en el programa de Sonsoles Ónega. “La verdad es que fue la mejor manera de empezar la despedida. Sigo sin creérmelo, sigo riéndome cada vez que veo ese vídeo y la verdad es que me parece una experiencia increíble”, añadía.

Ahora a su novia le va a costar superar ese momento. Tal vez el recuerdo que se quede de su boda sea el de la fiesta previa cuando pudo conocer a esos artistas a los que tanto admira. Desde luego, un recuerdo inolvidable con el que empezar una nueva etapa en su vida.