En el último programa de Tierra de nadie Carlos Sobera se ha desvelado quién será la próxima persona que viajará a Honduras para dar una sorpresa a uno de los concursantes de Supervivientes. Ha ido poco a poco descartando candidatos hasta que, al final, se ha quedado con dos: Lola y Luciano.

La que ya fuera concursante no dudaría en volver, “no juguéis con mi corazón, que a mí me encantaría ir”. Igual de nervioso andaba el marido de Desy que no dejaba de preguntar si aquello era de verdad.

Y claro que lo era. “Ojalá vayas tú porque seguro que a Desy le anima muchísimo y se lo merece”, le decía Lola a su oponente. Claro que también reconocía que “ando loca por volver, yo tengo unas ganas de volver terribles. A mí me encantaría ir y, no sé, dar un curso de pesca o cosas así”.

“¿Estás temblando Luciano?”, le preguntaba el presentador al familiar. Finalmente le anunció que era él el que volaría a ver a su mujer y que para participaría el domingo en Conexión Honduras.

Tomará el testigo de Marta López del Álamo que fue la primera en visitar al grupo en la isla y aportar un soplo de aire fresco a la convivencia. Si para Kiko Matamoros fue un auténtico regalo que le permitió incluso disfrutar de una despedida de soltero, veremos qué pasa en esta ocasión.

Nueva visita en Honduras

El elegido finalmente fue Luciano que reaccionó con una desbordante alegría. Se tiró al suelo, abrazó efusivamente a Lola a la que casi tira de la emoción y no dejó de dar saltos de alegría.

“Desy es muy imprevisible”, aseguraba Luciano sobre la posible reacción de su mujer cuando se reencuentre con ella. Así que, no sabemos lo que ocurrirá, pero conociendo lo exagerada y dramática que es, seguro que nos va a dejar un gran momento al más puro estilo Rosa Benito y Amador Mohedano.

Será el próximo domingo, con Ion Aramendi, cuando vivamos ese reencuentro que seguro que va a dar mucho que hablar. Desy no parece de las más desanimadas, pero cualquier contacto con la vida que han dejado en España será, sin duda, un buen chute de energía y a todos les hace falta tras casi dos meses de convivencia extrema.