Ainhoa Cantalapiedra flipa al ver el cambio físico que le ha provocado su paso por 'Supervivientes 2022'

Ainhoa Cantalapiedra se ha convertido esta misma semana en la tercera expulsada de Supervivientes 2022, el reality de supervivencia más duro de Mediaset. La cantante, que saltó a la fama en 2002 al proclamarse ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo, ha seguido los pasos de Rubén Sánchez Montesinos y Charo Vega y ya está de camino a España después de haberse pasado un mes luchando por su supervivencia y por la de sus compañeros en Honduras.

Cantalapiedra, que se jugaba la expulsión el pasado lunes con Juan Muñoz, fue la expulsada definitiva después de haber pedido en diversas ocasiones a la audiencia que la ayudasen a salir del programa. La extriunfita no lo estaba pasando bien en su vida como "parásito" pasando hambre y aceptó de buen grado abandonar Honduras, pero lo que no pareció gustarle tanto después es su nueva imagen.

"Estoy negra como un tizón", ha exclamado la cantante nada más ver sus piernas reflejadas el espejo

Ainhoa ha perdido varios kilos durante el concurso y aunque no se ha mostrado a disgusto con su cuerpo, sí ha dejado constancia de que, para ella, antes de regresar a España para plantarse en el plató de Telecinco, es urgente pasar por la peluquería y someterse a algún que otro tratamiento de belleza más. "Estoy negra como un tizón", ha exclamado la cantante nada más ver sus piernas reflejadas el espejo y ante las cámaras de Telecinco, que han querido perderse el momento en el que Cantalapiedra se ha visto en el espejo por primera vez después de un más de un mes de supervivencia.

El programa lo ha preparado todo con minuciosidad para que Ainhoa pudiese verse a la perfección. En el jardín del hotel en el que se aloja el equipo Telecinco ha instalado un espejo de cuerpo entero y lo ha tapado con una tela y así, levantándola poco a poco, la exsuperviviente ha visto cómo ha quedado su cuerpo después de tantos días bajo el sol y sin ningún cuidado estético. "La cintura chaval...", "Qué vergüenza, madre de dios, lo mío no son canas, no sé lo qué son ya", "Madre mía de mi vida... el bigote... lo otro..." y "Por favor, me quiero depilar", han sido solo algunos comentarios que ha hecho al verse.

No ha acertado con el peso que ha perdido

Una vez que Cantalapiedra se ha visto en el espejo Supervivientes le ha propuesto una última prueba a la ya exconcursante oficial: adivinar el peso que ha perdido durante su paso por la isla, pero Ainhoa, no ha logrado acertar.

La artista ha apostado por ocho kilos, pues tal y como ella mismo ha expresado al ver su reflejo en el espejo, ha perdido volumen en el culo, la cintura y los pechos. Pero pese a que la báscula le ha dado la razón en eso de que ha bajado bastante, la suma total de lo perdido no ha sido tanto: durante el mes que ha pasado en Honduras ha perdido 6,4 kilos.

¿Tú lo habrías adivinado?