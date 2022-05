Chanel continúa imparable batiendo récords con ‘SloMo’

Dos semanas se van a cumplir desde que Chanel hiciera historia en Eurovisión quedando en tercera posición en el festival, 27 años después. El fenómeno de SloMo no ha hecho más que comenzar y los números lo abalan, aumentando cada vez más. La artista se postula como la artista revelación de este año en España y cada vez hay más ganas de saber qué es lo que va a hacer tras su paso por el Festival de la Canción.

El pasado 21 de mayo, se produjo el Chanelazo en LOS40, y es que SloMo fue Número 1, subiendo ocho posiciones de forma directa. La cantante solo ha necesitado diez semanas en la lista más importante de la radio musical para estar en el podium.

Sin embargo, este no es el único Chanelazo que se ha producido. SloMo también es número 1 en la lista de ventas de España. Con ello, ha conseguido otro hito porque es la primera canción eurovisiva española que corona este listado de temas desde que lo hiciera el famoso Baila el chiki chiki, en 2008, en la parte de descargas y politonos. También ha sido certificada como Disco de Oro.

Y es que estos récords no acaban en nuestro país, sino que nivel global Chanel también está arrasando. SloMo ha entrado en una de las listas más importantes de la música en Estados Unidos, la llamada Billboard Global 200. En este ranking se encuentran las canciones más escuchadas a nivel mundial y está liderada por el tema de Harry Styles, As It Was. Nuestra representante de Eurovisión se encuentra en el puesto número 151 y, si sigue aumentando este fenómeno, seguro que subirá más posiciones.

En otros países, Chanel se sitúa en los siguientes puestos: Grecia, número 8; Lituania, número 9; Croacia, número 24; Suecia, número 32; Irlanda, número 44; o Reino Unido, número 56.

El Chanelazo es un hecho y estamos seguros de que irá en aumento. Este es solo el principio de una carrera musical que acaba de despegar gracias a la visibilidad que ha tenido en Eurovisión y a la actuación magistral que realizó en el festival. Los más de tres millones de oyentes en Spotify y sus buenos números lo abalan.