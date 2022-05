‘Ay mama’ representa a España en OGAE Second Chance Contest, el festival que organizan los fans de Eurovisión

El Festival de Eurovisión 2022 no ha llegado todavía a su fin y es que ahora es el turno de los fans. Llega la 36ª edición de OGAE Second Chance Contest, un concurso que organizan los seguidores internacionales del festival y en el que participan los candidatos que se quedaron a las puertas de representar a su país. En el caso de España, la artista elegida ha sido Rigoberta Bandini, ya que quedó segunda en la preselección a esta ceremonia.

OGAE enfrentará a las canciones que no pudieron representar a sus países en Eurovisión y, en el caso español, será Ay mamá de Rigoberta Bandini la que compita por llevarse el trofeo. La cantante quedó segunda en el Benidorm Fest y estuvo a punto de ser la candidata por España. Sin embargo, Chanel le arrebató ese puesto.

La propia Rigoberta Bandini se ha sorprendido en sus redes sociales con esta noticia puesto que no tenía ni idea de la participación en el OGAE: “Ah está bien pues no tenía ni idea”, twitteo. Este festival es un concurso virtual que quiere dar la oportunidad a esas canciones y cantantes que se quedaron a las puertas del Festival de Eurovisión, aunque no tienen que cantar en directo.

Ah está bien pues no tenía ni idea😂 https://t.co/WS0iKMeEY9 — Rigoberta Bandini (@rigobandini) May 25, 2022

En esta nueva edición habrá 27 participantes, trece más que en la anterior. Estará organizada por el club de fans de Eurovisión de Noruega, ya que KeiiNO, con su tema Monument, ganó en 2021.

Además de Rigoberta Bandini, participará otra española, aunque no por nuestro país. La cantante Cristina Ramos estará presente en nombre de OGAE Rest of the World (WOW), aunque estuvo en la preselección de San Marino.

Para conocer al ganador de la 36ª edición habrá que esperar a final de año que es cuando se darán los resultados. El jurado que decidirá quién se lleva esta vez el festival será uno organizado con una serie de jurados invitados pertenecientes a los países que no organizaron una selección nacional en televisión o directamente no participaron en Eurovisión 2022.

España ha ganado en las últimas dos décadas un total de tres veces. En 2002, Corazón Latino de David Bisbal se coronaba en el OGAE; Mi obsesión de Davinia Cuevas, en 2004; y Pastora Soler lo hizo en 2012 con Tu vida es tu vida.