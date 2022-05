¿Qué ha sido de las componentes de t.A.t.u.? Así están Lena Katina y Julia Volkova

t.A.t.u. sorprendió a todo el mundo a comienzos del siglo XXI con una propuesta transgresora para la época. Dos mujeres que escandalizaron el universo pop utilizando como reclamo sus espectaculares físicos y una supuesta relación sentimental que era censurada en su propio país y que disparaba sus ventas en el resto del mundo.

Porque la liberación sexual que ofrecían Lena Katina y Julia Volkova era algo que no se había visto demasiado en aquel momento. Si a todo ello le sumábamos una apuesta pop atractiva para la época con dos voces que se complementaban bien, el resultado fue un auténtico boom que llegó a los primeros puestos de las listas de medio planeta.

Hace años que su carrera musical conjunta dejó de dar sus frutos y pese a que han intentado mantenerse pegadas a la industria musical, nunca han conseguido repetir las cotas de éxito que consiguieran en aquellos primeros años de la primera década del siglo XXI en la que arrasaron gracias a All the things she said.

Su música, sus letras, sus looks, su orientación sexual... todo forma parte de la historia del pop y del colectivo LGTBI que las emcumbró aunque con el paso de los años su historia se resquebrajara por mil sitios diferentes. Poco importaba. El mensaje ya había calado.

¿Qué fue de T.A.T.U.?

En 2009 T.A.T.U. anunció su disolución como dúo. Sin embargo su nombre volvió a emerger con fuerza cuando cinco años después su nombre empezó a sonar para una posible reunión. Y la hubo. T.A.T.U. regresó en 2014 para protagonizar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi.

Ambas estaban, por entonces, embarcadas en sus respectivas carreras en solitario. Lena Katina consiguió canciones de éxito como Never forget, An invitation o Who I am. Tres años antes de esa reunión improvisada llegó a colaborar con Belanova en su canción Tic Toc. Lena, además, tuvo tiempo de convertirse en madre junto a su pareja, el músico esloveno Sasha Kuzmanovic.

Julia, por su parte, también intentó su carrera como solista pero sus resultados fueron más discretos que los de su compañera en T.A.T.U. Si a ello le sumamos su paso por el quirófano para operarse de una afección en la garganta, su voz no volvió a llegar a lo más alto. Al igual que su ex compañera, Julia Volkova también fue madre aunque en este caso por partida doble.