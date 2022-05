Críticas a Kim Kardashian: ¿simula que come en un anuncio de una famosa marca de productos veganos?

Es raro encontrarse con alguien que no sepa quién es Kim Kardashian. La empresaria multimillonaria se ha convertido en una de las celebridades más famosas de la historia, haciendo que usuarios de todo el mundo estén pendientes a sus modelitos, sus movimientos y sus palabras.

Esto le ha llevado a protagonizar un nuevo revuelo. Ha sido tras la publicación de un vídeo que ha protagonizado en el perfil de Beyond Meat, la empresa que produce alimentos sustitutivos de la carne. En él, Kim degusta algunos de sus productos para promocionarlos, aunque para muchos no todo es lo que parece.

Algunos usuarios sostienen de que la integrante de la familia Kardashian, que se ha convertido en la primera Chief Taste Consultant de la marca, realmente no degusta ninguno de estos productos y supuestamente falsea la masticación. Y no son ni uno ni dos los que opinan esto, o al menos eso es lo que se ha demostrado en las respuestas de esta publicación.

Es evidente que la aparición de Kim como imagen de promoción de Beyond Meat no ha agradado a muchos de sus clientes más fieles. Aunque ella se considera una consumidora asidua de los productos de esta marca, no es aceptado por muchos que el dinero ganado tras esta colaboración vaya destinado a su imperio. "La gente que compra vuestros productos hubiesen querido ver que el dinero de este anuncio va destinado a refugios y santuarios de animales antes que a las arcas de las Kardashian", dice @chente06.

Sea como sea, Kim Kardashian ha vuelto a acabar en boca de todos. Y es que después del revuelo generado por el vestido de Marilyn Monroe que lució en la MET Gala, no es ninguna novedad que acabe ocupando las portadas de todos los medios por algún aluvión de críticas. Eso sí. También cuenta con ejército de fans que la defienden sin cesar.

Y tú, ¿qué opinas sobre esto?