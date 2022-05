Sonsoles Ónega prueba insectos fritos en directo y su cara lo dice todo

Hay polémica con la intención que hay de reducir la producción de carne para frenar el impacto medioambiental que genera. Alberto Garzón, desde el Ministerio de consumo ha aprobado cuatro nuevos alimentos que ya se pueden comercializar en España: grillos, saltamontes, larvas de escarabajo y polvo de gusano.

Son alimentos con mucha proteína que, pese a que son de consumo habitual en notros países, en nuestro país nos provocan mayoritariamente cierto rechazo. Verónica Dulanto, reportera de Ya son las ocho, se ha ido a una granja de insectos para informarse sobre estos animales como posible alimento.

“Estamos convencidos de que el sector humano va a ser el sector que más demanda tenga de este tipo de producto”, decía Rubén Recamán, dueño de Galinsect. Y a continuación invitaba a la reportera del programa a probar el producto.

Después de ver el vídeo del reportaje, Sonsoles Ónega conectaba en directo con Verónica que tenía preparado un tupper con gusanos fritos. “Evidentemente crudas no me las iba a comer”, aseguraba.

“Me han dicho que sabe a corteza de cerdo. Esto es mejor no pensarlo y allá voy. ¿Qué recompensa hay? Es que me tiemblan las manos”, decía la reportera antes de meterse las larvas de gusano en la boca, “ay, que pinchan”.

La cara de Sonsoles desde plató era un poema, pero Verónica se metió un segundo bocado de gusanos en la boca y acabó reconociendo que estaba rico.

Aclaró que, de momento, solo hay dos empresas que tienen licencia para el consumo humano, que los insectos de Galisenc son solo para consumo de ganado, pero avanza, que eso cambiará en breve.

Degustación en plató

Seguro que hay un negocio, pero yo la pregunta que hago es qué necesidad hay de comer gusanos o escarabajos o saltamontes habiendo otros productos mucho más nutritivos y, sobre todo, a los que estamos acostumbrados”, apuntaba el periodista Benjamín López.

“En España comemos crestas de gallo, ancas de rana, criadillas de cerdo, nos lo comemos todo, tampoco hay que ponerse demasiado exquisito, pero qué necesidad, cada cultura tiene lo suyo y, desde luego, esto aquí no entra”.

Sol Macaluso logró poner a la presentadora y colaboradores en un apuro al sacar una bandeja con insectos para que los probaran en directo. La cara de Sonsoles dejaba claro lo que pensaba de este alimento que pretenden popularizar en nuestro país. Las caras raras iban dando paso a comentarios del tipo, ‘no está mal’.

¿Te atreverías a probarlos?