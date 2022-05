El equipo de 'Infiel' (Antena 3) se despide de Turquía entre emoción, abrazos y muchas críticas

La televisión turca Kanal D emitió anoche el último capítulo de la serie Infiel (Sadakatsiz en su título original) que en España está emitiendo desde hace varios meses Antena 3 y AtresPlayer Premium y la verdad es que su pase fue un verdadero evento festivo para todo el elenco y el resto del equipo que durante dos años ha trabajado duro para que cada semana llegue a Turquía y al resto de países del mundo, un episodio nuevo de esta serie.

El grupo de actores, cámaras, maquilladores y demás miembros del equipo de Infiel, con Cansu Dere y Caner Cindoruk a la cabeza, celebró el final de las emisiones de Infiel en su país natal con una fiesta en el plató en la que no faltó de nada: hubo tarta, champagne, flores y sobre todo, mucho cariño.

En unas imágenes que ha publicado la propia cuenta oficial de la serie en las redes sociales hemos podido ver cómo Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen y los demás trabajadores de la productora se fundían en múltiples y tiernos abrazos. La satisfacción del trabajo realizado con éxito podía palparse en el ambiente de festejos que el equipo mantuvo tras su último rodaje.

Sin embargo, no sabemos cuánto les ha durado la alegría, pues, desde que el Kanal D emitiese anoche el episodio número 60 de Infiel, las críticas de los fans no han dejado de brotar en las redes sociales. Muchos han considerado que el final es algo "estúpido", pues esperaban que fuera mucho más emocionante, otros no han acabado de entender todo lo que sucedía en las últimas escenas de la serie y hay quien directamente lo ha calificado de "ridículo".

Algunos espectadores han criticado el último capítulo por considerarlo poco emocionante

Pero no todo han sido malas palabras. Entre las numerosas críticas que se han podido leer en las redes sociales también hay comentarios de fans que han catalogado al último capítulo de Infiel como "muy bonito" y otros tantos que, pese a la opinión que les haya merecido este último episodio, han querido dejarle claro a todo el elenco que les echarán de menos y que durante estos dos años se han convertido en un miembro más de su familia.

Todavía queda mucho para que Infiel acabe en España

Pese a que Infiel ha llegado a su fin en Turquía, en España todavía queda mucha tela por cortar en esta serie. En concreto, a los espectadores de Antena 3 les quedan 19 capítulos por ver hasta que llegue el gran final, lo que significa que, si Atresmedia no altera su programación del domingo por la noche con la llegada del verano —algo que probablemente haga después de haber visto como el formato ha desbancando al propio Supervivientes en audiencia—, el último capítulo llegará a la pequeña pantalla de nuestro país a principios de septiembre.