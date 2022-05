El homenaje del Dios del Trueno a Locki que te perdiste del tráiler de 'Thor: Love And Thunder'

Han pasado tan solo dos días desde que pudiésemos ver el primer tráiler oficial de la nueva entrega del Dios del Trueno, Thor: Love And Thunder para que fans de todo el mundo empiecen a analizar cada uno de los detalles de esta nueva película, que vuelve a contar con Taika Waititi como director.

Por el momento, hemos podido ver a un Thor que vuelve a la forma física a la que nos tiene acostumbrados en su búsqueda por encontrar la paz mental tras los acontecimientos vividos durante la lucha contra Thanos en Vengadores: Infinity War y Vengadores: End Game. Además, las imágenes de Russell Crowe como Zeus o Chritian Bale como Gorr, el carnicero de Dioses y nuevo villano de la franquia no han dejado indiferente a nadie, el mismo efecto que ha despertado poder ver de nuevo a Jane Foster (Natalie Portman) ocho años después empuñando el Mjolnir como Poderosa Thor.

Sin embargo, un nuevo detalle que pasaba desapercibido en las primeras visualizaciones del tráiler ha vuelto ha despertar la conversación en redes sociales. Un bonito homenaje de Thor a su hermano Loki, que moría en manos de Thanos al comienzo de Vengadores: Infinity War, y que, como cualquier acontecimiento que tenga lugar en Twitter, ha quedado empañado por los comentarios de unos cuantos.

El tatuaje de Thor

En la escena final del tráiler, cuando somos testigos de cómo Zeus desnuda con tan solo un movimiento a un Thor encadenado, una fracción de segundo nos permite ver la espalda del hijo de Odín con un tatuaje en el que se puede leer "RIP LOKI" acompañado del característico casco que vestía habitualmente el Dios del engaño.

En cuestión de horas, este detalle que advertían los fans del Universo Cinematográfico Marvel se hacía viral en Twitter convirtiéndose rápidamente en Trending Topic gracias a un comentario que criticaba las palabras elegidas para homenajear al desaparecido personaje. El tuitero Alberto Fallen escribía: "En la espalda de Thor pone 'R.I.P. Loki' pero es que RIP (Requiescat in pace) es una expresión en LATÍN asociada al CRISTIANISMO y un DIOS NÓRDICO JAMÁS utilizaría una expresión de otra religión e idioma. Donde todos veis genialidad yo no veo nada más que un DESASTRE".

Una publicación que, a pesar de tener acumulados más de 2000 "me gustas", también contaba con casi un millar de tuits citados que llevaban la contraria al fan de Mavel, pues RIP es una abreviatura que también hace referencia a "Rest In Peace", el idioma utilizado en todas las películas de la franquicia y una de las expresiones más utilizadas en todo el mundo, independientemente de la cultura de quien la pronuncia. Por otro lado, hay quienes denuncian que se condene este mensaje pero no todas las acciones realizadas por Thor que se alejarían de la mitología nórdica a la que representa.

Esta claro que nunca llueve a gusto de todos, pero Marvel ha querido hacer un homenaje Loki que, más allá de los cuesitonamientos, conforma un gran detalle al icónico personaje de Tom Hiddleston, al que todavía podremos seguir viendo en una segunda temporada ya confirmada de Loki para Disney Plus.