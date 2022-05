Eric Clapton y Ed Sheeran: Unidos por su pasión a las guitarras y por el fuego que las puso en peligro

"Estoy absolutamente destrozado". Así se sintió Eric Clapton la noche que entró en su casa de Londres y descubrió que estaba siendo pasto de las llamas. Llamó a los bomberos, sí, pero a continuación no salió huyendo hacia la calle. Se apresuró hacia el interior de la vivienda, arriesgando su vida, con una firme determinación: salvar su colección de guitarras. Esto ocurría un 25 de mayo de 1996. Casi dos décadas después, Ed Sheeran también se sintió "destrozado" cuando la guitarra que le había regalado su amigo Clapton, quedó achicharrada por el fuego.

"Estoy absolutamente destrozado"

Eric Clapton no lo dudó ni un segundo. Sus guitarras eran su prioridad. Era sábado y después de pasar todo el día fuera, regresaba a su casa de Londres, una vivienda de tres plantas situada en el barrio de Chelsea. Él mismo lo contaba así a los periodistas: "Me di cuenta del fuego cuando abrí la puerta de la entrada y empezó a salir humo". Después de llamar a los bomberos, corrió rápidamente hacia el interior de la casa. "Y la primera cosa que hice fue agarrar mis guitarras. Ninguna de ellas había sufrido daño".

Curiosamente, Clapton actuó exactamente igual que B.B. King 47 años años. El 'rey del blues' siempre se arrepintió ("Casi pierdo la vida por salvar la guitarra") de haber rescatado de las llamas su guitarra y le puso el nombre de Lucille (como la mujer por la que los dos hombres que provocaron el incendio se estaban peleando) "para recordarme a mí mismo que nunca volvería a hacer una estupidez semejante".

El fuego, que Eric describió como "terrible, demasiado terrible", se atribuyó posteriormente a un fallo en el circuito eléctrico del techo. Destruyó casi por completo la planta superior y también causó daños en la segunda planta. Afortunadamente, él – y sus guitarras – escaparon del fuego. "Estoy absolutamente destrozado" dijo Clapton. "Hay un montón de desperfectos. La planta de arriba de la casa casi ha desaparecido". Los daños fueron estimados en unos tres millones de dólares.

Eric Clapton en 1967 / Michael Ochs Archives (Getty Images)

Eric Clapton a Ed Sheeran: "Guarda mi guitarra"

Quizá, una de esas guitarras que Eric Clapton salvó del fuego poniendo en juego su integridad física, fue la que un día le regaló a Ed Sheeran. Sorprendentemente, el instrumento "quedó achicharrado". El compositor de Bad habits contó la increíble historia en el programa The One Show: "Mi héroe es Eric. Cuando tenía 11 años escuchaba Layla, cogía una guitarra y empezaba a tocar. Le conocí en 2015 y hemos sido amigos desde entonces. Fui a su casa y cogió su guitarra, que estaba colgada en la pared, y me la dio. La firmó por detrás y dijo 'guarda mi guitarra'. Y fue como 'Joder. Genial'".

"Era la única guitarra que tenía en el estudio de mi casa y yo estaba de gira y la persona que cuida mi casa me telefoneó y me dijo 'Tu estudio está ardiendo'". En lo primero que pensó Sheeran fue en el preciado regalo de su amigo. "Pensé '¡Mierda¡ ¡La guitarra está en ese estudio'". En este caso, la guitarra quedó seriamente dañada por el fuego, "achicharrada".

"Huele un poco como a casa quemada"

Afortunadamente la historia tuvo un final feliz. Encargaron la reparación a Monty's Guitar, que explicaba en Instagram: "En 2019, nos pidieron que asumiéramos un proyecto secreto: restaurar una guitarra muy especial... vimos que el daño era exterior y, afortunadamente, la firma de Eric Clapton en la parte posterior, era lo único que no parecía carbonizado. Nos sentimos realmente orgullosos de formar parte del proyecto y muy contentos de que Ed estuviera feliz con el trabajo".

Sheeran explicó en el programa de la BBC que, efectivamente, la guitarra fue arreglada por un experto: "La trajeron totalmente restaurada, aunque ahora huele un poco como a casa quemada. Pero suena de maravilla, su aspecto es sorprendente, y todavía tiene la firma de Eric. Es mi guitarra favorita".