Ed Sheeran reeditará su disco ‘Equals’ con 4 canciones nuevas

Equals Tour Edition. Así se va a llamar la reedición que Ed Sheeran ha preparado de su más reciente álbum de estudio y que se pondrá a la venta este mismo viernes 27 de mayo. Un anuncio que ha pillado a todo el mundo por sorpresa por un doble motivo: porque el artista siempre había hablado de lo inmediato de su álbum - (Minus) y porque esta nueva versión incluirá hasta 4 canciones nuevas.

Esta reedición del quinto disco de su carrera, el cuarto de su pentalogía, llega 7 meses después del lanzamiento original y con importantes novedades como decía. "¡Hay nueva música de Ed en camino! La edición de la gira de = se lanza este viernes. Incluye 9 canciones adicionales, dos de ellas completamente nuevas y dos que fueron presentadas en Yesterday" explicaba el solista inglés a través de las redes sociales.

Esas dos canciones que se estrenaron en su día en la película en torno al universo de The Beatles se compusieron para la versión alter ego de la película de Ed Sheeran en el largometraje. Su nombre eran One life y Penguins y ofrecían una clara influencia de los Fab Four en torno al arco argumental.

Aunque de momento no haya confirmación oficial por parte de su compañía discográfica ni del propio artista, es lógico pensar que de las 7 canciones adicionales que faltarían por conocerse cinco de ellas son remixes que ha presentado en las últimas semanas o meses con distintos colaboradores (como The joker and the Queen con Taylor Swift, Bad habits con Bring me the horizon o su más reciente single 2Step con Lil Baby y otros diferentes remixes) o incluso algúna de sus canciones en versión directo.

La gran duda está en torno a las dos canciones completamente inéditas de las que no hay ni una sola pista. Ni siquiera en el vídeo protagonizado por el propio músico británico: "Hola a todos. Estuve en una película llamada Yesterday para la que cree dos canciones que nunca fueron publicadas. Una de ellas fue esta (One Life). Y la otra fue esta (Penguins). Ambas verán la luz este viernes en la reedición de mi tour y habrá otras dos nuevas canciones inéditas. Espero que os gusten".

Otra estupenda noticia para todo el fandom de Ed Sheeran que hace unos días anunciaba por sorpresa que había vuelto a ser padre por segunda vez de otra preciosa niña. "Quiero haceros saber a todos que hemos tenido otra preciosa niñita. Estamos los dos enamorados de ella y locos de alegría por ser una familia de 4" escribió en su perfil oficial en las redes sociales.