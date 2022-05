Georgina Rodríguez recupera su actividad pública con un viaje exprés al Festival de Cannes

Abril de 2022 será un mes que nunca podrá olvidar Georgina Rodríguez. El que prometía ser uno de los momentos más felices de la vida se vio ensombrecido cuando su mellizo no superó el parto y dejó sola a su hermana Esmeralda. La pequeña es la alegría que pueden llevarse después de una noticia tan triste como esa.

Fue Cristiano Ronaldo el que comunicó la noticia en redes sociales y el primero en mostrar la primera imagen familiar con la recién llegada incorporada. La vida sigue.

Desde lo ocurrido, la modelo ha estado centrada en su recuperación, entendemos que tanto psicológica como física. A diferencia de su hermana a la que le está costando bajar de peso tras el nacimiento de su primer bebé, en el caso de Georgina, la vuelta a su cuerpo pre embarazo, aunque todavía no es completa, ha sido meteórica.

Aparición en Cannes

Tras varias semanas desaparecida de la vida pública se ha dejado ver en una de sus citas imprescindibles. No hay alfombra roja del Festival de Cannes en la que no esté ella y este año no ha querido faltar.

Eso sí, ha sido una visita relámpago. Llegaba a la ciudad francesa enfundada en un mono de cuero y gafas oscuras, al más puro estilo Kardashian. En seguida se cambiaba de ropa para lucir un maravilloso vestido de Ali Karoui metalizado con abertura en la falda, escote halter y espalda al desnudo.

Y no se ha cambiado de ropa. Nada más terminar con sus compromisos y tras posar tan guapa como siempre, se ha ido directamente al aeropuerto para regresar a casa con los suyos. Un viaje exprés en el que ha estado acompañada por buenos amigos.

Ha sido breve, pero suficiente para dejar claro que Georgina todavía conserva su sonrisa y está preparada para enfrentarse de nuevo a su agenda de compromisos. Aunque mejor no correr e ir poco a poco que ha pasado por una experiencia muy traumática y tiene una bebé en casa que la necesita. Por no hablar del resto de sus hijos.

Esto es un comienzo.