Demi Lovato celebra el funeral de su música pop

No es ninguna novedad que Demi Lovato está preparando música nueva. De hecho, hace unos días descubríamos que su próximo sencillo será Skin Of My Teeth, pero aún se desconoce cuándo verá la luz. Eso sí, algunos portales ya dan por hecho que lo escucharemos este viernes 27 de mayo.

Sea como sea, la artista está más que lista a dar la bienvenida a esta nueva era musical de la mano de un álbum musical. De este tampoco se sabe demasiado. Aunque sí hemos podido escuchar un avance de otra canción que quizás vea la luz pronto, Happy Ending, y podemos asegurar que se avecina una nueva era cargada de ritmos rockeros.

Nuestra protagonista se ha despedido de la música pop... ¿para siempre? En enero de este año compartió una imagen en la que aparecía rodeada de algunos miembros de su equipo para celebrar el funeral de su música pop. Pero eso no es todo. Ahora Demi ha creado una playlist en Spotify con la que se despide de este género y da la bienvenida a uno bastante claro: el rock.

Artistas de la talla de Nirvana, Foo Fighters, Rage Against The Machine, Hole y Teenage Wrist, entre otros, protagonizan esta lista de canciones con las que Lovato ha inaugurado su nueva era musical. Queda claro que nos ofrecerá su faceta más rockera y desmelenada.

De momento se desconoce cuándo va a ver la luz este próximo álbum de estudio, que se convertiría en el sucesor de Dacing With The Devil...the Art of Starting Over. Lo que está claro es que tiene a todos sus seguidores intrigados y dispuestos a acompañarla en este nuevo e importante paso en su carrera.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo que Demi Lovato tiene preparado? ¿Vas a dejarte llevar por sus ritmos y soltarte la melena por completo? ¡Se avecina la Demi más rockera!