Demi Lovato anuncia ‘Skin of my teeth’, una nueva canción de su próximo disco

Dancing with the devil... the Art of Starting over podría tener muy pronto un sucesor. Porque meses después de que Demi Lovato haya lanzado varias canciones, la solista estadounidense ha confirmado que Skin of my teeth será el nuevo single de su próximo proyecto musical.

Todo comenzó hace unos días cuando una cuenta de fans de Demi en las redes sociales lanzó una información que aseguraba que esta canción se convertiría en la tarjeta de presentación de su futuro proyecto asegurando que la confirmación llegaba de "las calles". Al ser preguntadx por qué calles eran la fuente, la propia cuenta oficial de la artista entró en acción: "Mi calle".

Quedaba claro entonces la confirmación de que Demi Lovato podría tener un nuevo álbum de estudio antes de que termine el 2022 y que irá precedido por este Skin of my teeth. Desafortunadamente a la confirmación no le acompañaba una fecha de lanzamiento ni de la canción ni del álbum ni tampoco un posible título del mismo.

Este nuevo proyecto musical se convertirá en el octavo disco de estudio de la cantante y podemos esperar un cambio radical en su música después de que hace unos meses hiciera un funeral junto a su entorno musical y personal más cercano a su carrera pop.

En sus stories dejó en su día un fragmento de lo que parecía ser su nueva propuesta: "Yeah you’re pushing me to the edge/ Prod me, lie to me, ungodly things have been sent/ Here are your tickets to the freak show baby, sci-fi, watch the freak go crazy" se le escucha cantar sobre una base rock repleta de guitarras.

Aún no hay confirmación oficial de si esa canción es esta Skin of my teeth recién anunciado que provocó que eliminara todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram hasta ese momento. Idéntica situación se repite con las canciones que Demi Lovato ha publicado o avanzado en los últimos meses (Unforgettable (Tommy's song), Substance, Happy ending o City of Angels).