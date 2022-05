Harry Styles felicita el cumpleaños a una fan cantando '22' de Taylor Swift

Harry Styles está viviendo una de sus etapas más dulces a nivel profesional. El pasado 20 de mayo lanzaba al mercado su tercer disco en solitario, Harry's House, que se ha convertido en todo un éxito de ventas acumulando solo en su edición vinilo más de 146.000 copias vendidas en los tres primeros días desde su lanzamiento, rompiendo un récord de ventas que antes le pertenecía a Taylor Swift.

Además, el británico se encuentra inmerso en su gira Love On Tour 2022, con la que recorrerá una gran cantidad de ciudades de todas partes del mundo hasta marzo de 2023. Ha sido precisamente en uno de los conciertos de su gira, que tenía lugar en Londres el pasado 24 de mayo, donde Harry Styles ha conseguido despertar los gritos del público (algo a lo que estamos acostumbrados) de manera inesperada.

Y es que el cantante de As It Was, que ya se ha convertido en uno de los grandes éxitos del año con más de 500 millones de reproducciones en Spotify, sorprendía a los asistentes cuando al enterarse del 22 cumpleaños de una de sus fans comenzaba a cantar una frase de una de las canciones más icónicas de su ex pareja, la estadounidense Taylor Swift: 22.

“I’m feeling 22”, Harry Styles canta una frase de ‘22’ de Taylor Swift durante el concierto que ha tenido hoy en Londres. @HStylesSP pic.twitter.com/86Hpp3o82W — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) May 24, 2022

"I'm feeling 22" se le puede escuchar cantar a Harry Styles en uno de los múltiples vídeos que han recogido este momento y que ha sido compartido en redes sociales. Sin duda una frase muy corta con una gran repercusión, en parte por la historia personal que une a estos dos artistas.



Harry Styles y Taylor Swift

La relación entre Taylor Swift y Harry Styles duró solo algunos meses, situandose entre finales de 2012 y principios de 2013, una relación sobre la que ambos han hablado muy poco en los medios de comunicación pero que se dice inspiró algunas canciones del álbum 1989, concretamente Out Of The Woods y Style, cuyo título comparte una gran similitud con el apellido del cantante.

Con el paso de los años, sin embargo, sí hemos podido verles coincidir en diferentes eventos y compartir palabras de admiración mutua, como en el caso de la 63ª edición de los Premios Grammy, donde Taylor Swift hacía historia al convertirse en la primera artista femenina en ganar el Grammy a Mejor álbum del año por Folklore y donde Harry Styles recibía el primer Grammy de su carrera, consiguiendo el galardón a Mejor interpretación vocal con su canción Watermelon Sugar.



mirad este video de la tres veces ganadora del grammy por mejor disco del año taylor swift hablando con el ganador de grammy harry styles pic.twitter.com/0uGB1KQ2U5 — maria🌪 (@mmariaquinn) March 15, 2021

Sin duda hemos asistido a una felicitación muy original y a un sencillo homenaje del británico a la estadounidense. ¿Quién sabe si en alguno de los conciertos de su gira se atreverá a cantar una versión completa de este gran hit? Solo el tiempo lo dirá, pero nos encantaría.