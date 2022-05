De cajas de pizza a versión en español: las ‘covers’ más alucinantes de ‘As it was’ de Harry Styles

El baremo del éxito de una canción no solo está en sus millones de visitas en las plataformas de streaming de audio o de vídeo sino también en el impacto que generan en otros artistas ya sean famosos o anónimos. Si una canción es versionada por otros músicos, queda claro que estamos ante un hit y eso es exactamente lo que está sucediendo con As it was de Harry Styles, el tema del momento.

El solista inglés lanzó la canción hace ya más de un mes como adelanto a su recién estrenado álbum de estudio, Harry's house, y no hay día que no recoja las mieles del éxito. En Youtube el clip se encamina con paso firme hacia las 150 millones de reproducciones y día tras día aparecen nuevas y alucinantes covers del single.

Una de las más recientes ha sido la de Joe Jonas al frente del grupo que formó sin sus hermanos, DNCE. Ayudados de una guitarra y ¡de lo que parece una caja de pizza! la banda es capaz de crear una versión acústica de As it was que está siendo un auténtico fenómeno viral en las redes sociales.

No teníamos ninguna duda de la capacidad vocal del Jonas Brother pero lo que pocos esperaban es que la formación tirara de creatividad para recrear la canción e incluso en algunos momentos de su interpretación superar a la original si ello fuera posible. La mejor definición la ofrecía una seguidora de su cuenta en TikTok: "Arte".

Atrás tampoco se queda la versión que Arcade Fire ha hecho de la popular canción de Harry Styles. El grupo de rock canadiense sorprendió hace algunas semanas durante su visita a la BBC versionando el tema del inglés pero dándole un aire completamente nuevo y haciendo suyo los tempos y los ritmos del éxito del ex One Direction.

Resulta fascinante ver a toda la banda (Win Butler, Régine Chassagne, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara, Sarah Neufeld, Owen Pallett, Diol Edmond y Tiwill Duprate) darlo todo en el estudio de grabación de la corporación radiotelevisiva británica para adaptar a su estilo la canción de un joven solista que apenas tenía 7 años cuando ellos comenzaron a cabalgar sobre el rock.

Teclados, guitarras, bajos, batería, xilófono, violín... si hacen hasta percusión con un martillo en campanas tubulares gigantescas. Una versión eléctrica y muy rockera que pone la piel de gallina.

En las profundidades de la plataforma de vídeos más popular del planeta encontramos centenares de versiones a cada cual más original que la anterior. Desde que la que eliminan totalmente la música para ofrecer los sonidos ASMR hasta aquellos que reimaginan qué habría pasado si los Strokes hubieran creado As it was.

Pero para cerrar no podemos despedirnos sin el aplauso para todos esos artistas anónimos que han querido aportar su granito de arena no solo traduciendo la canción al castellano sino adaptándola con su letra al ritmo y la melodía original de Harry Styles. Hay decenas de ejemplos y casi ninguno coincidente lo que demuestra lo que una letra tan personal como esta es capaz de transmitir.