Anabel Pantoja y Yulen Pereira se reencuentran en ‘Supervivientes’ y Kiko Matamoros tiene claro lo que hay

Desde que la semana pasada Anabel Pantoja y Yulen Pereira se separaron por la reorganización de grupos en Supervivientes y desde la distancia no han parado de echarse de menos el uno al otro. Ella ha llorado más, pero él se ha sincerado sobre lo que siente por ella. Y lo que no se puede negar es que hay algo entre ellos.

Han pasado siete días sin verse y se han echado de menos y han surgido dudas sobre lo que sentían. Este jueves, se han vuelto a reencontrar y nos han regalado un momento inolvidable.

Jorge Javier Vázquez estaba echando la bronca a la sobrina de Isabel Pantoja cuando ha aparecido Yulen a sus espaldas. En seguida se ha levantado gritando y se ha abrazado a él totalmente emocionada y llorando.

Les ha costado separarse, aunque ella, en seguida, le ha echado la bronca por querer quitarle la manda en el trueque. Luego ha asegurado que Yulen la ha echado de menos “menos que yo a él, seguro”. Aunque Jorge Javier le ha puesto un vídeo de esa semana de su amigo parra que se diera cuenta de que podía estar equivocada.

“Yo pensaba que se había olvidado de mí”, aseguraba. Algo que él ha desmentido con rotundidad. Y, además, ha confirmado que hacía mucho que no dormía tanto tiempo abrazado a una mujer. “Es verdad, Anabel y yo llevamos un mes en el programa, un mes durmiendo juntos y yo hace años que no tengo pareja y no he estado un mes abrazado a ninguna mujer, eso es verdad”, explicaba.

“Claro que le he echado de menos y quiero que esté en el grupo porque es mi mitad”, aseguraba Anabel incapaz de separarse de él. “Qué bonito, por favor, es que son como dos gotas de agua”, aseguraba Jorge Javier.

Después se han subido a la barca para reencontrarse con sus compañeros. En la palapa ha vuelto a salir el tema de su relación.

La opinión de Kiko Matamoros

“Déjame que te haga una reflexión. ¿Tú crees que la mujer que tú te mereces y después de estar siete años soltero y que quieres que sea la madre de tu hija, tiene que ser, y no lo digo peyorativamente, es Anabel Pantoja? ¿Tú crees que es el perfil de mujer que te va a hacer a ti feliz?”, le ha preguntado estos días Kiko Matamoros a Yulen.

“Me haces una pregunta… hemos hablado cosas privadas ella y yo…”, empezaba a contestar antes de que Kiko le interrumpiera para asegurar que ella podía hacer publicidad engañosa sobre sí misma. “Que ella tenga su espacio, yo tener el mío, porque soy una persona que viajo mucho. No me gusta que me atosiguen”, explicaba Yulen sobre lo que busca en una mujer. Y entonces Kiko le recomendaba que se olvidara de Anabel y saliera corriendo.

Tania Medina se unía a la conversación y también daba su opinión: “Yo me mojo, yo creo que no sois compatibles”. Y una vez acabado el vídeo que han escuchado todos en la palapa, Anabel se ha pronunciado.

No entendía que se hablase de pareja cuando no lo son. “Es que yo estoy convencido de que sí lo sois”, señalaba Kiko, “es que tú nos has dicho que sueñas con Anabel y que tiene sentimientos hacia Anabel. Que te quiere, coño, te lo digo yo”.

“Yo también le quiero a él y me acuerdo mucho de él, pero eso no significa que nos casemos y que tengamos hijos, porque yo, principalmente, no quiero tener hijos. Pero quiero conocer la torre infiel, y si él me quiere llevar, que me lleve, ¿qué malo tiene eso?”, preguntaba Anabel.

Jorge Javier intervenía para hacer una pregunta directa a Kiko. Quería saber si a su entender Anabel y Yulen eran pareja. “Absolutamente, sí”, respondía sin dudarlo. “Yo que he convivido con ellos y los dos son mis amigos, estoy de acuerdo con lo que dice Matamoros”, añadía Anuar Beno.

Parece que la cosa se pone seria.