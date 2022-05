‘Supervivientes 2022’ llora su última expulsión, que se va desatando una guerra: “Caerán muchas caretas”

Las expulsiones que ya se han visto en Supervivientes 2022 han hecho que se vaya cercando el círculo de concursantes, y por ende, que empiecen a salir nominados algunos de los grandes favoritos. Y así sucedió la semana pasada, donde Desireé Rodríguez, Marta Peñate, Kiko Matamoros y Nacho Palau fueron propuestos para abandonar sus respectivas playas.

La semana empezaba con un Tierra de Nadie pionero en esta edición por hacer por primera vez la ceremonia de salvación, dejando fuera de ese riesgo a Kiko Matamoros. El colaborador de Sálvame fue el gran favorito de la audiencia para ser el primero que se quedaría otra semana más, pero el trío restante aún tendría que esperar a la gala.

Y así ha sido, con un Jorge Javier Vázquez que, como siempre, les ha hecho sufrir demás dejándoles a la esperar del nombre que no seguiría concursando en condiciones normales junto al resto. Y después de sus ya típicos sonetos, pronunciaba el nombre de la que sería la nueva parásita:

Desy es la nueva expulsada de Supervivientes 2022, teniendo así que abandonar la Palapa para irse con Juan Muñoz a Playa Paraíso. Perdía contra Nacho Palau, mientras que Marta Peñate conseguía quedarse fuera la primera de la gala.

Sus compañeras la despidieron entre lágrimas, sobre todo Anabel Pantoja. La participante siempre ha visto en Desireé un gran apoyo, algo que ahora se desvanecerá -en el mejor de los casos- hasta el final del reality. Aunque no todo fueron despedidas buenas ni deseos óptimos, pues también ha habido sitio para la polémica.

Y es que, haciendo gala de su mal rollo hasta el final, Desy no ha podido evitar dejar caer que tras su marcha "caerán muchas caretas". No hay que olvidar que su nominación fue directa a cargo de Ignacio de Borbón, con quien había tenido un encontronazo esa misma semana; aunque la controversia le vino con Kiko.

El novio de Marta López Álamo no dudó en hacerle un gesto acusándola de "veleta", algo que ella no recibió nada pacíficamente. Eso sí, después de un breve intercambio de palabras se despidió por última vez asegurando que no sería la última vez que la verían en Honduras -sin explicar que existe un palafito, que sigue siendo un secreto para algunos de los concursantes-.