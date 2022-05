Tania Medina y Alejandro Nieto viven, en ‘Supervivientes’ un nuevo episodio que nos deja a todos sobrecogidos

La gala del jueves de Supervivientes, fue una gala de reencuentros, pero no de familiares sino de parejas que habían sido separadas en la reestructuración de grupos. Anabel Pantoja y Yulen Pereira se emocionaron cuando pudieron volver a abrazarse y lo mismo sucedió con Tania Medina y Alejandro Nieto.

Cuando ella ha visto que se acercaba una barca a la playa donde se había quedado sola, ha salido corriendo tras darse cuenta de que en ella venía su chico. Nada más verse se han fundido en un abrazo de película.

Se han dicho lo mucho que se han echado de menos y es que una semana en Honduras pasa muy lenta. “Dentro de un año me quiero casar”, les contaba ella a sus compañeros. “Se lo voy a pedir yo”, respondía a Yulen cuando le preguntaba qué haría si él le pidiese matrimonio en el programa. “Si me lo pide claro que le digo que sí, pero no, se lo voy a pedir yo”, aseguraba.

Tania le contó a Yulen que Alejandro ya le había pedido matrimonio, pero sin fecha y ella se lo iba a pedir, pero con fecha. Lo iba a hacer fuera de la palapa y de una manera original y romántica.

“Si no estuviera ahora mismo con Álex y él imagínate que se echa otra pareja, en un futuro volvería a estar con él, siento que nosotros estamos conectados y que yo voy a morir con él”, les contaba a sus compañeros.

“Alejandro, guárdate bien esas palabras porque creo que es muy difícil que alguien te vuelva a decir algo tan bonito en la vida”, le decía Jorge Javier Vázquez. “Yo creo que cualquier persona que le conociera bien podría decir lo mismo que yo he dicho”, siguió diciendo Tania para felicidad de su chico.

La pedida de mano

Jorge Javier la invitó a que ofreciera una versión low cost de esa pedida. “Sabía que te quería mucho y que quería pasar el resto de mi vida contigo, pero me he dado cuenta aquí que eres muy importante, que te admiro como persona, que me encanta quién eres, y que si nos damos una oportunidad espero hacerte muy feliz y que me encantaría levantarme contigo siempre y pasar muchos momentos con todas las personas que nos rodean en nuestra vida. Y que no te voy a defraudar. Y me gustaría casarme contigo, ¿a ti te gustaría?”, le dijo Tania a Alejandro.

Y la respuesta fue inmediata: ‘Sí, claro’. Una intención de amarse para toda la vida que pareció que por un momento se olvidaba todo lo demás. “Viva el amor, es con lo que me quedo”, escribía la madre del gaditano en redes sociales.

Maribel pasó un mal trago en el programa del domingo cuando se enfrentó con el padre de Tania en plató por las intimidades que había contado sobre su hija. Pero este jueves, Alberto, quiso empezar su primera intervención pidiéndola perdón por haber perdido las formas.

Parece que la familia vuelve a estar en paz y felices por el amor que se profesa la pareja.