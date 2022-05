Desy Rodríguez llama “persona mayor” a Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’ y se lía

Que Desy Rodríguez y Kiko Matamoros no se llevan bien es algo de lo que ya nos habíamos dado cuenta en Supervivientes. Pero que es un problema de difícil solución es algo que hemos descubierto en la gala de este jueves durante el juego de localización.

Ambos están en grupos distintos y participaban con sus equipos en la prueba de localización. Se enfrentaban por parejas en la prueba de fuerza que invita a los concursantes a empujar una barra opuesta a la de su enemigo para intentar vencerle.

Un juego que en otras ediciones nos ha dejado grandes momentos, no podemos olvidar a Gianmarco Onestini y Carlos Alba enfrentándose en esta prueba que fue inolvidable por el gran esfuerzo que hicieron ambos.

En esta ocasión, Desy y Kiko se ponían a cada lado de la barra y la cosa no duraba tanto. Aunque el colaborador de Sálvame ponía algo de resistencia, finalmente acaba en el suelo y derrotado perdiendo un punto vital para su equipo.

El comentario de la discordia

Desy lloraba de la emoción abrazada a Anabel Pantoja. Y es que esa victoria suponía más que ganar un punto. “¿Qué significa para ti, Desy?”, le preguntaba Jorge Javier Vázquez.

“Si te lo digo, a lo mejor, nos censuran el programa”, contestaba ella. El presentador la invitaba a decirlo de una manera que no pudiera dar lugar a censuras. “Es una pena haberlo tirado a suelo porque es una persona mayor, pero lleva muchas semanas dándome caña y para mí es un orgullo haberle ganado. Oye que también ha empujado, que lo ha hecho también bien”, contestaba finalmente.

Kiko Matamoros respondía diciendo que no la había entendido muy bien y eso no le sentaba bien a Desy que se lo tomó como una crítica a su forma de hablar. Alejandro Nieto ha querido hacer de traductor y le ha repetido lo de ‘persona mayor’.

“Feliz viaje al palafito, querida”, decía Kiko Matamoros después de haberse pensado un momento su respuesta. “Yo a ti no te voy a pedir disculpas, me alegro de que te vayas ya, hoy, al palafito”, añadía visiblemente mosqueado. Y es que eso de que le recuerden que ya tiene una edad es algo que no lleva muy bien.

Y parece que tenía razón porque Desy se convirtió en la nueva expulsada del programa y, por lo tanto, en el nuevo parásito junto a Juan Muñoz.