Luis Lorenzo, actor de ‘La que se avecina’, detenido como sospechoso de asesinato

Siempre se ha dicho que la realidad supera la ficción y nos acogemos a esa frase hoy que ha sido detenido Luis Lorenzo. El actor de series como La que se avecina, Yo soy Bea o El Comisario. Le acusan de estar vinculado al supuesto asesinato de una anciana en su domicilio de Rivas Vaciamadrid.

Tanto él como su mujer han pasado a disposición judicial tras ser acusados de asesinato. La víctima es la tía de su mujer que vivía con ellos algunas temporadas en Madrid.

Murió en junio de 2021 y, aunque en principio, se certificó que había sido una muerte natural por patologías propias de sus 85 años. Mandaron su cuerpo a Asturias, su tierra natal, y su hermano, nada más llegar, pidió que se hiciera una autopsia al cuerpo porque su muerte le parecía extraña.

No entendía que su hermana estuviera bien en Asturias y cuando iba a Madrid su deterioro físico fuera tan rápido. La autopsia ha revelado altas concentraciones de metales pesados que podrían haber sido las causantes de un envenenamiento. Son productos que se encuentra en pesticidas.

Este tipo de envenenamiento puede producir alteraciones de memoria o demencia y el hermano de la víctima ya había notado esas ausencias cada vez que pasaba un tiempo en Madrid.

Móvil múltiple

Hay un posible móvil. El actor llevaba tiempo sin tener grandes papeles protagonistas y el matrimonio podría estar pasando una crisis económica que le habría llevado a actuar de esta manera.



Además, hay testimonios de vecinos de la pareja que aseguran que habían escuchado gritos y fuertes discusiones entre ellos y la anciana que podrían hacer pensar en maltratos psicológicos continuados. La anciana estaba en un estado de deterioro y abandono que apoya esta tesis.

De hecho, había una denuncia por desaparición que interpuso el hermano de la anciana cuando no lograba contactar con ella por teléfono. La Guardia Civil se personó en el domicilio, pero no llegó a entrar en el domicilio porque Luis sin orden judicial no les permitía el paso.

La víctima tenía un fondo con 60.000 euros que Luis Lorenzo y su mujer han ido sacando poco a poco de la cuenta. La sobrina de la víctima tenía un poder notarial del que habrían hecho uso. Por no hablar de la herencia de la que ella era beneficiaria y que incluía su casa en Asturias.

Ahora hay una investigación por delante para encontrar la verdad en este asunto. Pero la noticia han dejado conmocionados a muchos que ya se han querido pronunciar en redes.

Estoy Flipando Luis Lorenzo según dicen asesinó a su tía junto con su mujer por la herencia 😱para que te fies de las apariencias 🤦‍♀️ pic.twitter.com/TlaOtlBFYa — Isabel (@IsabelD53165959) May 27, 2022 El actor Luis Lorenzo(La que se avecina, El Comisario) acaba de ser detenido por la Guardia Civil por el asesinato de su tía.

Isabel, así se llamaba su tía, lo había acogido en su casa junto a su pareja.

La tía fue envenenada presuntamente por Luis.

…La que se le avecina!!! pic.twitter.com/ogWiXLU3Kt — jose ramon lopez (@contrastado) May 27, 2022 Detienen a Luis Lorenzo, actor de 'La que se avecina', por el asesinato de una anciana.



Es que en España hay demasiadas armas sin control. — ⅁ƎLANBOLO (@geIanboIo_) May 27, 2022 #Luis lorenzo# no le daría a la tía pescado de PERCEVESA. — samurr69 (@eneko6969) May 27, 2022 #27MayoESp hablando de que Luis Lorenzo Crespo ha sido detenido por, presuntamente, asesinar a una tía política. Curiosamente, trabajó en series como "La familia mata" o "Homicidios" — ElviSpain-Javier GZ (@ElvisGranada) May 27, 2022

Veremos en qué queda la cosa.