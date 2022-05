Daddy Yankee apoya a Raphy Pina, la pareja de Natti Natasha, tras ser condenado a 41 meses de prisión

Apenas terminaba la fiesta del primer cumpleaños de Vida Isabelle, la hija de Raphy Pina y Natti Natasha, el nerviosismo inundaba esa casa que esperaba malas noticias en breve. Y es que la pareja de la cantante tenía que acudir al tribunal para conocer la sentencia del juicio que podía costarle una condena de prisión.

Así ha sido. La jueza le ha sentenciado a 41 meses de prisión, 5 más de libertad vigilada y una multa de 150.000 dólares por posesión ilegal de armas. Fue hallado culpable en diciembre, pero no ha sido ahora hasta que se ha leido la sentencia. “No es que esté preparado del todo. Tengo un sufrimiento que no hay preparación para eso. Pero tenemos que dar la batalla y yo soy su fortaleza y ellos me tienen que ver fuerte”, decía a su llegada al juzgado.

A la salida no dudaba en hablar con los medios de comunicación. “Hoy, yo me voy a prisión, pero voy a volver, voy a pelear por mis derechos”, aseguraba calmado y consciente de lo que iba a suceder. “Solo pido fe, que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis hijas”, pedía.

Los reporteros quisieron preguntarle qué es lo que iba a hacer antes de ir a la cárcel. “Voy para mi casa a darle un beso a mi hija. Me voy a cambiar y entregarme voluntariamente”, aseguraba. Y eso es lo que hizo.

Los últimos movimientos

“Siempre en mi mente sabía que me iban a castigar”, añadía. Y en sus últimos momentos en libertad ha colgado en sus historias una serie de frases contundentes.

Voy camino a entregarme.

Me despedí de mis seres queridos.

No confíen en nadie que a la gente le molesta la felicidad ajena.

La justicia quiere hacerme un delincuente a cojón.

Les demostraré una vez más que tan equivocado estaban!

Acababa las publicaciones con una foto suya con su hija en brazos dándole su beso de despedida. Sin duda, un duro golpe para la familia.

El apoyo de Daddy Yankee

El que no ha dudado en pronunciarse es Daddy Yankee que le tiene como productor musical. “Hay gente que son libres pero viven en un cárcel y hay gente que están en una cárcel pero son libres”, escribía junto a una foto del cumpleaños de la pequeña.

“Todo es cuestión de mentalidad como te comenté. Esto es solo un momento de aprendizaje. Vamos de frente y pal frente 24/7 con sabiduría y mansedumbre”, añadía. En seguida su muro se llenaba de mensajes apoyando a Rhapy.

Veremos cómo afronta Natti Natasha estos más de tres años sin su pareja y padre de su hija.