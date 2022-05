Ellen DeGeneres se despide entre lágrimas de su programa tras 19 temporadas al frente

El fin de una era ha llegado. La conocida cómica y presentadora de televisión estadounidense Ellen DeGeneres el puso punto final anoche a su programa de la NBC The Ellen DeGeneres Show después de 19 temporadas y el mismo número de años en antena.

La presentadora y activista LGTBI , que ya había anunciado hace varios meses que este jueves ella y su formato se despedirían del público para siempre, dijo adiós a The Ellen DeGeneres Show consciente de que a lo largo de los últimos años había conseguido crear uno de los espacios más influyentes de la televisión de su país. "Entré aquí hace 19 años y dije que este era el comienzo de una relación. Y hoy no es el final de una relación, es más bien un pequeño descanso. Ustedes podrán ver otros programas y yo quizás me encuentre con otra audiencia también...", bromeó la cómica en su habitual tono ácido.

De Generes quiso recordar a su público todos los avances sociales que se han conseguido desde que allá por 2003 se puso al frente del talk show de la NBC. "Cuando comencé este programa no podía decir 'gay', no estaba permitido, y lo decía mucho en casa, ya sabéis, 'vamos a tomar un desayuno gay, pásame la sal gay...' cosas como esa", apuntó en su habitual tono cómico para después recordar que cuando se estrenó The Ellen DeGeneres Show el matrimonio homosexual estaba prohibido y ahora, por suerte, dice "mi mujer" todo el tiempo.

Ellen's Final Monologue

Después, la cómica quiso agradecer a su público la oportunidad que le ha dado durante todos estos años, un momento que acabó por ser de los más emocionantes de la noche, pues no pudo contener las lágrimas al sostener que formar parte del talk show durante las dos últimas décadas ha sido la mejor experiencia de su vida, incluso superando todo lo que jamás pudo imaginar.

Un adiós en la mejor compañía

Durante su último programa Ellen DeGeneres no estuvo sola. La cómica cerró el círculo invitando a su talk show a la actriz Jennifer Anistor, la primera artista que pisó su show allá por septiembre de 2003. Después, pasaron por el plató las cantantes Billie Eilish, quien recordó junto a la cómica su estreno en The Ellen DeGeneres Show cuando tenía 16 años, y Pink, la encargada de poner la nota musical a la noche con la interpretación en directo de What Aabout Us.

Además, DeGeneres no quiso perder la oportunidad de homenajear sus compañeros de equipo y especialmente a los productores del espacio. "Vosotros me habéis ayudado a dar lo mejor de mí. os quiero muchísimo, posiblemente más de lo que puedo expresar", les aseguró ante los ojos del público.

Ellen Says Goodbye

Y a sus espectadores también les llegó el momento. "A todos los que me veis y me apoyáis, gracias por haberme dado esta plataforma, y espero haber sido capaz de haberos hecho felices estos últimos 19 años y haber podido mitigar un poco el dolor o la pena de un mal día. Espero haber sido capaz de inspirarte para hacer felices a otros y hacer el bien en el mundo. Y lo he dicho antes, pero lo diré otra vez: si he hecho algo en los últimos 19 años, espero que haya sido inspirarte a ser tú mismo, a ser tu verdadero yo. Y si alguien es lo suficientemente valiente como para decirte quién es, sé lo suficientemente valiente como para apoyarle, incluso si no le entiendes. Te está mostrando su verdadero ser y ese es el regalo más grande que alguien puede hacerte. Al abrir tu corazón y tu mente serás mucho más compasivo, y la compasión es lo que hace del mundo un lugar mejor. Muchas gracias por estar en este viaje conmigo. Siento vuestro amor y os lo devuelvo. Adiós", concluyó la presentadora verdaderamente emocionada.