Harry Styles, Jaymes Young y Camila Cabello con Ed Sheeran amenazan el Nº1 de Chanel

El sábado pasado vivimos “chanelazo” en la lista: SloMo, la canción con la que Chanel nos representó (y estupendamente, por cierto) en el festival de Eurovisión, llegó al primer puesto de LOS40. Lógico, pues son el tema y la artista de los que más se está hablando actualmente. Pero llegamos a la última lista de mayo, y ahora le toca a Chanel Terrero tratar de mantenerse en lo alto, algo nada fácil si tenemos en cuenta que, en lo que llevamos de año, solo un single ha sido número uno dos semanas consecutivas: Música ligera, de Ana Mena.

Chanel parte, desde luego, entre los favoritos a conquistar el puesto de honor, lo mismo que otros artistas que a día de hoy acaparan las primeras posiones. Los y las fans de Harry Styles están deseando que sea él quien lo logre, y lo cierto es que está a un solo paso: tras un fulgurante recorrido por el chart de siete semanas, el británico se sitúa en el #2. Aún más rápida ha sido la ascensión al #3 de Jaymes Young con Infinity: cuatro semanas le han bastado para subirse al podium. Ni Harry ni Jaymes han sido todavía, por tanto, número uno. Sí lo han sido, y dos veces, Camila Cabello y Ed Sheeran con Bam bam (#4), y la citada Ana Mena con Música ligera (#5), también favoritos. Veremos si de entre todos ellos sale en nuevo triunfador.

DNCE y Leo Rizzi llevan toda la semana aguardando en la sala de espera de candidatos. La banda de Joe Jonas se postula a entrar en lista con Move mientras que el ibicenco lo hace con Amapolas. Que logren hacerse un hueco depende de los apoyos que reciban con el HT #MiVoto40. Por nuestra parte, estaremos encantados de que DNCE regresen a la lista donde tan buen papel hicieron con Cake by the ocean y Leo se estrene en LOS40.

Morat, invitados en el estudio

En el transcurso de la mañana los chicos de Morat se dejarán caer por el estudio para charlar con Tony Aguilar, quien les preguntará por cómo están viviendo el éxito de Llamada perdida (actualmente en el #22 de la lista, aunque han llegado a estar en el #11) y les pedirá que otorguen el Voto VIP a su canción favorita del chart. Siempre es una gozada hablar con los simpáticos parceros, y no nos cabe duda de que sus muchos seguidores en nuestro país pasarán un buen rato con la entrevista, que recomendamos seguir en streaming de vídeo.

Seguimos en el mes de Star Wars por aquello del “May the 4th be with you”, y, claro, el regalo por votar en antena una semana más estará relacionado con la famosa saga. En concreto, a todos los que den su voto a través del 900 35 40 40 (teléfono gratuito) les obsequiaremos con el peluche de Baby Yoda de El Mandaloriano con sonidos y movimiento. Una chulada que se mueve por control remoto, con cuatro modos de movimiento, ideal para coleccionistas y oyentes de todas las edades.

La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, toda la actualidad musical y mucho más completarán las cuatro horas más seguidas de la radio musical los fines de semana. Sinceramente, no se nos ocurre un modo mejor de pasar un sábado por la mañana, compatible, además, con cualquier otra actividad. Así que, ¡aplícate el cuento!