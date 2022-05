Gala Mora reconoce que desde que salió de ‘La isla de las tentaciones’ se ha liado con un futbolista

Gala Mora es uno de los rostros habituales de Mediaset. Tras su paso por La isla de las tentaciones, su popularidad se disparó y ahora tiene su propio canal de mmtmad. Ahí es donde ha despejado dudas sobre varios temas que tiene revolucionados a sus seguidores.

Por un lado, ha hablado de su relación con Rosario Matew. Han estado viviendo juntas durante seis meses, pero esa convivencia ha cesado y muchos se preguntan si hay mal rollo entre ellas. “He vivido maravillosamente con Rosario, pero sí es verdad que ella está empezando una relación y al final, necesita su intimidad y su espacio y yo eso lo respeto”, explica como posible motivo.

Pero asegura que se llevan fenomenal. “No nos ha pasado nada, sino que creo que cada una está yendo por un camino diferente y que, lo que nos unió hace un tiempo, se va separando un poco más. Pero eso no significa ni que haya discutido con ella, ni mucho menos, ni que no la quiera o que haya pasado cualquier cosa”, reconocía.

Otro tema que les interesa a sus seguidores es su estado sentimental. Tras romper con Manuel González, con el que actualmente reconoce no tener ningún tipo de relación, últimamente se la ha relacionado con Alberto Retuerta, futbolista del Castilla, el equipo canterano del Real Madrid.

Relación con futbolistas

Ella ha admitido que si la gente se entera de que ha estado con futbolistas es porque ellos son conocidos, que si fueran anónimos nadie se enteraría. “A mí que siempre se me ha relacionado con futbolistas, sabéis que estoy con futbolistas porque ellos son conocidos, pero desde que he salido de la isla me he liado con uno, no más, pero cuando son personas anónimas no os enteráis”, explicaba.

No ha dado más detalles, ni ha confirmado si ese futbolista al que se ha referido es Alberto al que da ‘likes’ en casi todas las fotos que sube a sus redes. Además, Alberto colgó una foto de Gala tatuándose y muchos dan por sentado que hay algo entre ellos.

De todas formas, por algún comentario que ha ido haciendo en su vídeo, todo parecer indicar que está soltera y sin compromiso.