Harry Styles estrena el videoclip de ‘Daylight’ de la manera más improvisada

Tres horas y 300$ era lo que tenía Harry Styles para hacer el vídeo perfecto de uno de los temas de Harry’s House, Daylight. Te preguntarás cómo es posible que esto le ocurra al artista británico, pues bien, ha sido parte de un reto de The Late Late Show, el programa presentado por James Corden, en Estados Unidos. No le han hecho falta mucho tiempo ni muchos recursos para dejarnos con la boca abierta y es que tanto al cantante como el equipo de uno de los late night más famosos del mundo se han marcado un videoclip digno de admirar.

James Corden le planteaba un reto a Harry Styles, recorrer las calles de Nueva York para encontrar un apartamento decente en el que poder grabar el vídeo musical de Daylight. Tanto solo tenía tres horas para buscarlo y un presupuesto mínimo de 300 dólares... ¡y lo consiguieron! Entraron al piso de tres jóvenes que se quedaron impactadas cuando vieron al presentador en la puerta de su casa, aunque fue mayor el asombro cuando apareció el inglés.

Una de las chicas era fan de Harry Styles y tenía en su habitación varios artículos que lo confirmaban. Así que era, sin duda, la casa perfecta para grabar el videoclip. Todo lo que vino después fueron risas y una coordinación envidiable. Con un juego de luces en un baño, la decoración de una fiesta en el salón y un vestuario de payaso crearon un vídeo final maravilloso.

El videoclip de Daylight se suma al de As It Was y es el segundo de Harry Styles en esta nueva etapa, aunque no sabemos si hará otro más oficial de este mismo tema. El británico estrenó su tercer álbum el pasado 20 de mayo, consolidándose como uno de los artistas de la época y mostrando una liberación de sentimientos a través de sus canciones.

Con su disco, Harry’s House, no deja de batir récords y es que ha conseguido vender más de 146.000 copias del repertorio en formato de vinilo en Estados Unidos. Además, su single promocional, As It Was se encuentra líder en las listas de Billboard Top 100, Billboard Global 200 y en otros países del mundo.