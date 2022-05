Acaba el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: ¿quién ganará el caso?

Tras una dura batalla entre Johnny Depp y Amber Heard, por fin termina el juicio oral entre ambas partes. Ya se han escuchado todos los alegatos, las pruebas de audio y video, los testimonios de los protagonistas, ahora... ¿qué decidirá la jueza?

Después de todo el revuelo que ha causado este juicio público, con Penney Azcarate al mando del caso, empezamos a ver el final (o eso parece). Supuestos malos tratos, infidelidad, chantajes, amenazas y muchas personas involucradas dentro de una misma historia, que hace que la mayoría de las personas no sepan en qué lado posicionarse.

A pesar de que la relación comenzó con una vida feliz, un artículo en un periódico británico hizo que, lo que se pensaba que iba a ser un divorcio tranquilo, todo se fuese a pique. Una demanda y otra contrademanda en las que primaban la palabra violencia.

El juicio ha durado más de un mes con horas y horas de testimonios y videos, que ahora inundan las redes sociales. Otro de los hechos que más ha destacado es que Heard se vestía de manera muy similar a los trajes que había llevado Depp unos días antes.

Las claves de los últimos días

En estas últimas horas de juicio hemos conocido los alegatos de personajes que habían sido interrogados semanas anteriores. Como ya sabíamos, todo el proceso está siendo retransmitido en directo, pues Johnny Depp quiere que se demuestre y quede constancia de su inocencia.

Kate Moss, la expareja del actor de Piratas del Caribe, ha testificado en contra de Heard, “nunca llegó a las manos durante nuestra relación, nunca me empujó, me pateó ni me tiró por las escaleras”. El testimonio ha sido corto, apenas 5 minutos, pero contundente en sus declaraciones.

Johnny Depp en el juicio / JIM WATSON (Getty Images)

Amber ha defendido que ha recibido en múltiples ocasiones amenazas de muerte, sintiéndose “humillada”. Además, acusa a los seguidores del actor de las advertencias de muerte que está recibiendo en contra de su hija, “la gente quiere matarme, y me lo dice todos los días. La gente quiere meter a mi bebé en un microondas, y me lo dicen”.

Otra de las partes que han hablado ha sido la profesora de interpretación de la actriz, que ha asegurado que esta es incapaz de llorar y actuar a la vez. La hermana y la maquilladora de Heard también la han defendido, por un lado, Whitney Henríquez argumenta que fue testigo de cómo Johnny Depp golpeaba a su hermana en varias ocasiones. Corroborado por Melanie Inglessis, que contó que tuvo que ayudarla para poder tapar heridas que tenía en el rostro.

Otro de los acontecimientos que se ha vuelto a reafirmar es la pelea que tuvo la pareja y que acabó con el supuesto botellazo que Amber le propinó a Depp, cortándole la parte superior del dedo. Según el actor, todas las acusaciones que se le están haciendo las está calificando como “horribles, ridículas, humillantes y crueles”.

Por su parte, Camille Vásquez, abogada de Depp, ha añadido que el embellecimiento que Heard ha hecho sobre sus lesiones hacen que pierda credibilidad. "O es una víctima de un abuso feo y horrible, o es una mujer que está dispuesta a decir absolutamente cualquier cosa", declara. "Hay un abusador en esta sala del tribunal, pero no es el señor Depp. Hay una víctima de violencia doméstica en esta sala, pero no es la señorita Heard", añade.

Amber Heard en el juicio / JIM WATSON (Getty Images)

¿Qué pasará ahora?

Después del final de este arduo y polémico juicio, que ha sido seguido en todo el mundo, el caso queda visto para sentencia. De este modo, el tribunal comienza ahora a deliberar para poder llegar a una conclusión. Esto podría llevarles una semana.